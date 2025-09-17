Un’appassionante notte di Champions si profila all’orizzonte con il debutto stagionale di Ajax e Inter nella fase a gironi della UEFA Champions League 2025. Mercoledì 17 settembre, alle ore 21:00, le due formazioni scenderanno in campo nel leggendario Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sotto la direzione arbitrale del britannico Michael Oliver. Le due compagini si affronteranno per la prima giornata del torneo, con i nerazzurri intenzionati a partire con il piede giusto su un campo storicamente difficile per le squadre ospiti.

Ajax-Inter sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00.

Le probabili formazioni di Ajax-Inter

Ajax (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darmian (lombalgia), Lautaro (non al meglio, in dubbio)

Quote di Ajax-Inter: nerazzurri favoriti in trasferta

I bookmaker vedono l'Inter come la squadra più accreditata a conquistare la vittoria.

William Hill e Bet365 quotano il successo dell’Inter rispettivamente a 1.70, mentre la vittoria dell’Ajax è data a 4.40 e 4.50. Il pareggio, invece, si attesta su una quota di 4.00 per entrambe le agenzie. I numeri suggeriscono, dunque, una buona dose di fiducia nei nerazzurri anche lontano da San Siro.

Le armi nerazzurre: Bastoni, Dumfries, Çalhanoğlu e Barella

Le armi nerazzurre per la sfida di Amsterdam passano dai leader in difesa, sulle fasce e in mezzo al campo.

In retroguardia spicca Alessandro Bastoni, pilastro della linea a tre: nell’ultima Champions ha totalizzato oltre mille minuti, distinguendosi per solidità e letture difensive grazie ai tanti interventi vincenti tra contrasti e intercetti.

Sulla corsia destra torna “a casa” Denzel Dumfries, cresciuto a Rotterdam e pronto a lasciare il segno anche in Europa. Nella passata stagione ha inciso con gol e assist, senza far mancare la sua presenza fisica nei duelli, dove spesso riesce a imporsi grazie a corsa e potenza.

Il centrocampo sarà illuminato dal piede educato di Hakan Çalhanoğlu, specialista dei calci piazzati e in grado di trovare la via del gol con continuità, e dal dinamismo di Nicolò Barella, autentico motore del reparto, capace di unire corsa, pressing e precisione nei passaggi.

Davanti toccherà a Marcus Thuram guidare l’attacco: il francese, protagonista già nella scorsa edizione con diverse reti, porta fisicità e profondità, caratteristiche che possono mettere in difficoltà la difesa dell’Ajax.