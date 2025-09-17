Un’appassionante notte di Champions si profila all’orizzonte con il debutto stagionale di Ajax e Inter nella fase a gironi della UEFA Champions League 2025. Mercoledì 17 settembre, alle ore 21:00, le due formazioni scenderanno in campo nel leggendario Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sotto la direzione arbitrale del britannico Michael Oliver. Le due compagini si affronteranno per la prima giornata del torneo, con i nerazzurri intenzionati a partire con il piede giusto su un campo storicamente difficile per le squadre ospiti.

Ajax-Inter sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00.

Le probabili formazioni di Ajax-Inter

Ajax (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darmian (lombalgia), Lautaro (non al meglio, in dubbio)

16/09/2025 18:45
PSV Eindhoven
VS
Union St. Gilloise
16/09/2025 18:45
Athletic Club
VS
Arsenal
16/09/2025 21:00
Juventus
VS
Borussia Dortmund
16/09/2025 21:00
Tottenham
VS
Villarreal
16/09/2025 21:00
Real Madrid
VS
Marseille
16/09/2025 21:00
Benfica
VS
Qarabag
17/09/2025 18:45
Olympiakos Piraeus
VS
Pafos
17/09/2025 18:45
Slavia Praha
VS
Bodo/Glimt
17/09/2025 21:00
Ajax
VS
Inter
17/09/2025 21:00
Paris Saint Germain
VS
Atalanta
17/09/2025 21:00
Liverpool
VS
Atletico Madrid
17/09/2025 21:00
Bayern München
VS
Chelsea
18/09/2025 18:45
Club Brugge KV
VS
Monaco
18/09/2025 18:45
FC Copenhagen
VS
Bayer Leverkusen
18/09/2025 21:00
Eintracht Frankfurt
VS
Galatasaray
18/09/2025 21:00
Sporting CP
VS
Kairat Almaty
18/09/2025 21:00
Newcastle
VS
Barcelona
18/09/2025 21:00
Manchester City
VS
Napoli

Quote di Ajax-Inter: nerazzurri favoriti in trasferta

I bookmaker vedono l'Inter come la squadra più accreditata a conquistare la vittoria.

William Hill e Bet365 quotano il successo dell’Inter rispettivamente a 1.70, mentre la vittoria dell’Ajax è data a 4.40 e 4.50. Il pareggio, invece, si attesta su una quota di 4.00 per entrambe le agenzie. I numeri suggeriscono, dunque, una buona dose di fiducia nei nerazzurri anche lontano da San Siro.

UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
2
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
3
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
4
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
5
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
6
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
7
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
8
Chelsea
0
0
0
0
0 / 0
0
0
9
Liverpool
0
0
0
0
0 / 0
0
0
10
Manchester City
0
0
0
0
0 / 0
0
0
11
Newcastle
0
0
0
0
0 / 0
0
0
12
Monaco
0
0
0
0
0 / 0
0
0
13
Paris Saint Germain
0
0
0
0
0 / 0
0
0
14
Napoli
0
0
0
0
0 / 0
0
0
15
Slavia Praha
0
0
0
0
0 / 0
0
0
16
Club Brugge KV
0
0
0
0
0 / 0
0
0
17
Eintracht Frankfurt
0
0
0
0
0 / 0
0
0
18
Bayern München
0
0
0
0
0 / 0
0
0
19
Bayer Leverkusen
0
0
0
0
0 / 0
0
0
20
Inter
0
0
0
0
0 / 0
0
0
21
Atalanta
0
0
0
0
0 / 0
0
0
22
Ajax
0
0
0
0
0 / 0
0
0
23
Barcelona
0
0
0
0
0 / 0
0
0
24
Atletico Madrid
0
0
0
0
0 / 0
0
0
25
Pafos
0
0
0
0
0 / 0
0
0
26
FC Copenhagen
0
0
0
0
0 / 0
0
0
27
Olympiakos Piraeus
0
0
0
0
0 / 0
0
0
28
Bodo/Glimt
0
0
0
0
0 / 0
0
0
29
Sporting CP
0
0
0
0
0 / 0
0
0
30
Galatasaray
0
0
0
0
0 / 0
0
0
31
Kairat Almaty
0
0
0
0
0 / 0
0
0
32
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
33
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
34
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
35
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
36
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L

Le armi nerazzurre: Bastoni, Dumfries, Çalhanoğlu e Barella

Le armi nerazzurre per la sfida di Amsterdam passano dai leader in difesa, sulle fasce e in mezzo al campo.

In retroguardia spicca Alessandro Bastoni, pilastro della linea a tre: nell’ultima Champions ha totalizzato oltre mille minuti, distinguendosi per solidità e letture difensive grazie ai tanti interventi vincenti tra contrasti e intercetti.

Sulla corsia destra torna “a casa” Denzel Dumfries, cresciuto a Rotterdam e pronto a lasciare il segno anche in Europa. Nella passata stagione ha inciso con gol e assist, senza far mancare la sua presenza fisica nei duelli, dove spesso riesce a imporsi grazie a corsa e potenza.

Il centrocampo sarà illuminato dal piede educato di Hakan Çalhanoğlu, specialista dei calci piazzati e in grado di trovare la via del gol con continuità, e dal dinamismo di Nicolò Barella, autentico motore del reparto, capace di unire corsa, pressing e precisione nei passaggi.

Davanti toccherà a Marcus Thuram guidare l’attacco: il francese, protagonista già nella scorsa edizione con diverse reti, porta fisicità e profondità, caratteristiche che possono mettere in difficoltà la difesa dell’Ajax.
