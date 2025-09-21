Nelle scorse ore il giornalista Antonello Angelini ha scritto un messaggio sul social X criticando aspramente le scelte tattiche fatte da Igor Tudor nel match pareggiato dalla Juventus contro l'Hellas Verona per 1 a 1. Della gara disputata al Bentegodi e del derby di Roma ha scritto su X anche il giornalista Enrico Varriale.

Juventus, Angelini si scaglia contro Tudor: 'Ha sbagliato tutto il possibile, perché ancora mette Koopmeiners?'

Dopo il pareggio fra Hellas Verona e Juventus, maturato ieri pomeriggio per il risultato di 1 a 1, la tifoseria bianconera si è divisa in due blocchi, chi ha puntato il dito sull'arbitraggio di Rapuano e chi sulle scelte di Tudor.

Di quest'ultima "fazione" fa parte Antonello Angelini, giornalista che su X ha scritto un duro messaggio nei confronti del tecnico croato: "Tudor sbaglia tutto il possibile. La Juventus gioca in 11 solo il primo tempo. Poi entra Koopmeiners per Locatelli e si gioca in 10 contro 11. Il pareggio dell'Hellas viene da un rigore a mio avviso molto dubbio per non dire inesistente".

Un'affermazione che ha acceso la discussione sul web: "Tifosi voto 3. L’allenatore c’era ed è quello che ha il Milan. Sono i giocatori a fare la differenza e quelli della Juve, ad eccezione di 3/4, sono di basso livello. La squadra dell’anno passato era molto più forte. Questa fa ridere" scrive un utente su X rispondendo ad Angelini.

Un altro poi aggiunge: "Tudor ha messo tutti gli attaccanti possibili; Cambiaso inesistente, Thuram camminava, Locatelli camminava, Gatti e Kelly in confusione totale, Yildiz ha dato tutto ma anche lui non era al 100%. Rimaneva Mckennie ma non credo sarebbe cambiato qualcosa".

Infine un utente sottolinea: "Ma cosa sbaglia Tudor? Questi ha, e questi fa giocare…Spiegami cosa doveva fare? Thuram camminava in campo, Locatelli non va bene, Koop non va bene…ma qualcuno devi far giocare".

Juventus, Varriale: 'Ieri con l'Hellas Verona alla squadra di Tudor il pareggio va più che bene'

Della gara giocata dalla Juventus contro l'Hellas Verona ha scritto un messaggio su X anche il giornalista Enrico Varriale: "Con un ottimo Hellas Verona si ferma la Juventus e anzi alla squadra di Tudor va pure bene.

Avrebbe certamente meritato di più la vittoria il gruppo di Zanetti. Bianconeri avanti, raggiunti su rigore e in gran difficoltà nel secondo tempo. Senza gioco non sempre ti salva la grinta".

Varriale poi ha dedicato un commento anche al derby di Roma, vinto dai giallorossi per 1 a 0 con gol di Pellegrini: "Va alla Roma il Derby Della Capitale. Lo decide Lorenzo Pellegrini, la mossa vincente di Gasperini. Quelle perdenti della Lazio sono Nuno Tavares che regala la palla gol ai giallorossi e Dia che si divora il pari meritato da Sarri. Nel finale palo di Cataldi".