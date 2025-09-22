Ruben Loftus-Cheek è ritornato ad essere uno dei protagonisti del Milan.

Dopo stagioni difficili a causa di tanti (troppi) infortuni, il centrocampista inglese sta avendo continuità di rendimento, diventando una pedina di spessore nel nuovo progetto targato Massimiliano Allegri.

Proprio per questo, sulle sue tracce si sarebbe posta la Juventus, che necessita di rinforzi per la mediana. Il costo dell'operazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

La Juve segue Loftus-Cheek, per prelevarlo Comolli dovrà presentare un'offerta da almeno 15-20 milioni

Quattro partite, una rete e prove di grande spessore tecnico e fisico. Il centrocampista inglese classe 1996 sembrerebbe essere tornato ai suoi livelli e nonostante l'arrivo di Rabiot si sta ritagliando uno spazio importante nel 3-5-2 di Allegri.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus starebbe pensando proprio a lui per rimpolpare una mediana che in estate ha perso Douglas Luiz senza che il club sia riuscito a prelevare un sostituto.

Il dg Comolli starebbe dunque valutando di presentare un'offerta già a gennaio da 15-20 milioni di euro.

Molto dipenderà dalle intenzioni del Milan, che ha una mediana molto completa ma che potrebbe non volere rinforzare una diretta contendente per i primi posti.

Per gennaio il club rossonero monitora Kristensen

Dopo un inizio terribile culminato con la sconfitta in casa contro la Cremonese, il Milan ha ripreso decisamente quota, con 3 vittorie nelle successive 3 gare di campionato.

Nonostante un trend in crescita, lo staff tecnico è consapevole dei limiti della rosa a livello difensivo, per questo pensa ad ulteriori innesti da prelevare già a gennaio.

In quest'ottica va letto l'interesse per Thomas Kristensen, centrale danese che si sta ritagliando uno spazio importante nell'Udinese.

Il classe 2002 è diventato un punto fermo dei friulani, che sarebbero comunque disposti ad ascoltare offerte: se davvero il Ds Igli Tare vorrà provare a prelevarlo serviranno però tra i 15 e 18 milioni di euro, una cifra importante che sarebbe tuttavia quasi obbligatorio mettere in conto per convincere i vertici del club bianconero a privarsi di un titolare a stagione in corso.

Nel 3-5-2 di Allegri, Kristensen potrebbe ricoprire tutti i ruoli della retroguardia, dando maggiore sicurezza al reparto non foss'altro per la grande esperienza accumulata fin qui in Serie A: nonostante i soli 23 anni, il centrale dell'Udinese vanta infatti più di 50 presenze nella massima serie, con 2 gol e un assist all'attivo.