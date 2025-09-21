Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, le proteste vibranti di Igor Tudor per alcuni episodi arbitrali andati in scena in occasione della partita fra Hellas Verona e Juventus sarebbero state un altarino per nascondere la prestazione insufficiente fatta dai bianconeri sul campo del Bentegodi.

Pedullà: 'Le proteste di Tudor mi sono sembrate un modo per nascondere la prestazione insufficiente della Juve'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle polemiche accese da Igor Tudor post Hellas Verona - Juventus per l'arbitraggio del fischietto Rapuano ha detto: "Credo che il tecnico croato avrebbe dovuto essere un po' più soft nelle sue dichiarazioni, perché essere cosi diretto non cambia nulla.

Anzi, mi è sembrato quasi un modo per nascondere una prestazione della Juventus che è stata insufficiente. Ora, io sono stato uno di quelli che ha maggiormente elogiato il lavoro finora svolto dal tecnico bianconero, e ho particolarmente apprezzato la sua difesa in conferenza rispetto alle critiche subite da Di Gregorio e da Kelly. Detto questo, fossi stato in Tudor non avrei parlato in quel modo degli arbitri ma mi sarei concentrato sulla prestazione non all'altezza dei miei. Avrei sottolineato come una squadra di professionisti non può definirsi stanca nel mese di settembre, perché se ti mancano le energie ora a marzo come starai?".

Pedullà ha proseguito: "Piuttosto Tudor avrebbe dovuto analizzare qualche scelta magari non illuminata o accettare che magari quella con l'Hellas Verona non fosse una giornata giusta.

Non è stato solo l'arbitraggio a impedire alla Juventus di vincere e anzi, al netto degli episodi, la formazione scaligera avrebbe meritato di vincere sul campo. La ripresa infatti ha visto la squadra di Zanetti davvero in grande spolvero e quindi mi aspetterei una volta per tutte che i protagonisti si concentrino su cose tecniche accadute in campo piuttosto che sull'arbitraggio. Perché la vera Juventus ieri si sarebbe imposta sull'Hellas a prescindere dagli episodi".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Joao Mario non vede la palla, ingiusto dare rigore'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito fra i tifosi sul web: "Sono pienamente d'accordo con te! Ma il rigore di Joao Mario non c'era perché semplicemente aveva la testa bassa e non ha visto che avrebbe potuto prendere la palla con il braccio" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se per correttezza avessero dato il rosso a Orban, giocavano tutto il secondo tempo in dieci. Kalulu, Yildiz e Cambiaso sono stati fermati per 2 giornate per sbracciate simili! Poi che la Juve ha giocato male è un altro paio di maniche, ma cosa centra con il regolamento che dovrebbe essere uguale per tutti?".