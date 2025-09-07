Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus e Dusan Vlahovic non sarebbero vicini a trovare un'intesa per il rinnovo come qualcuno ha fatto trapelare nelle scorse settimane.

Balzarini: 'Tenderei a smentire i rumors che vorrebbero Vlahovic vicino a rinnovare coi bianconeri'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della possibilità che il club bianconero prolunghi con Vlahovic: "Si sta spargendo questa voce che vorrebbe Dusan e la Juventus in dialogo per rinnovare il contratto fra le parti.

C'è addirittura chi parla di pre-accordo fra il serbo e i bianconeri ma questo rumors non posso confermarlo ma anzi tenderei più a smentirlo. In questo momento non c'è niente e non credo che l'attaccante sarà pronto a rifiutare offerte che gli potrebbero arrivare per restare alla Continassa. Ovviamente dal punto di vista teorico non si può escludere nulla, perché se il calciatore continua a segnare, ha trovato il gol anche con la Serbia, magari un giorno la Juve può scegliere di riparlare di prolungamento a determinate cifre".

Balzarini ha proseguito: "Tra l'altro sia l'ultimo anno di Vlahovic che quello di Arthur comporteranno a partire dalla prossima stagione un notevole risparmio, in quanto vengono a cadere le due quota di ammortamento.

Solo quella del serbo incide per 19 milioni e mezzo, quindi la società piemontese sta ragionando anche in una prospettiva positiva, perché nel futuro si farà a meno di pagare due stipendi molto pesanti. Dico questo anche per rientrare in quel discorso un pochino più amplio e che riguarda il desiderio della Juve di raggiungere entro il 2027 l'utile di bilancio. Chiaramente se non ce la faranno nulla gli vieterà di prolungare di qualche anno".

Il giornalista ha infine aggiunto: "Leggevo un articolo nel quale si sottolineava come la Juventus, solo con i prestiti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz andrà a risparmiare 13 milioni di euro in questa stagione. Poi non bisogna dimenticare che c'è un discorso in ballo con Thiago Motta, che se andasse come si vocifera al Leverkusen farebbe risparmiare al club piemontese i due anni di contratto che dovrà pagare a lui e al suo staff".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Si è spaccato il rapporto con Vlahovic in maniera definitiva'

Le parole di Balzarini su Vlahovic hanno acceso la discussione sul web: "Si è spaccato un rapporto in modo definitivo purtroppo. Mi scoccia solo che vada all'Inter perché la sua diventa vendetta. Offeso perché gli era stato detto 'non fai più parte del progetto'", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se Vlahovic ha veramente trovato il suo equilibrio per esprimersi al meglio delle sue capacità non meriterebbe un nuovo contratto (magari non a 12 milioni?)".