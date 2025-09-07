Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video nel quale sottolinea come l'astio che avrebbe palesato recentemente il presidente del PSG Al-Khelaifi nei confronti della Juventus, non dipenderebbe dal mancato ritorno di Kolo Muani in bianconeri bensì dalle vicende legate alla Superlega.

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube commentando le voci che vorrebbero il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi aver giurato vendetta contro la Juventus per il caso Kolo Muani: "Io non capisco perché ce l'abbia tanto con i bianconeri, visto che sono loro che hanno giocato a rialzo per il centravanti francese fino a doverlo mandare in prestito al Tottenham.

Una storia che ha veramente poco senso se si considera che Comolli era arrivato a mettere 10 milioni di euro sul piatto per prendere il classe '98 con la formula del passaggio a titolo temporaneo, praticamente il doppio di quanto hanno incassato dagli Spurs. Quindi io credo che di fondo Al-Khelaifi non abbia ancora digerito la storia della Superlega, perché il suo nervosismo nei confronti della Juve è precedente a tutta questa vicenda".

Chirico ha proseguito: "Io penso che il suo astio nei confronti dei bianconeri arriva da quanto Andrea Agnelli lanciò lo scisma nei confronti dell'UEFA proponendo la Superlega, un torneo al quale Al-Khelaifi era contrario. Poi hanno anche provato a rimettere apposto i rapporti e il prestito di sei mesi per Kolo Muani ne è una prova, però evidentemente non è bastato.

Non è possibile che il presidente del PSG si sia adirato cosi tanto con la vecchia signora quando era lui stesso che voleva prenderla per il bavero e ottenere il massimo".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Io ricordo bene quando il prezzo di Kolo Muani è lievitato da 55 milioni di euro a 70 perché al PSG avevano fiutato la possibilità di cederlo in Premier League. Poi la cosa non è andata, si sono ritrovati col cerino in mano e Comolli a quel punto ha tentato di basare l'operazione su un prestito secco, mandando su tutte le furie i parigini. Secondo me però, l'unico che avrebbe dei motivi per essere arrabbiato è proprio Kolo Muani, che è stato messo ai margini del progetto di Luis Enrique e scorrazzato all'ultimo giorno di mercato come fosse un pacco".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Al-Khelaifi si ricordi che il club bianconero ha una grande storia'

Le parole di Chirico hanno acceso il tifo bianconero sul web: "A volte alcuni principi del petrolio credono di potere trattare tutti come camerieri. Forse farebbero bene a ricordarsi che la Juve ha una storia", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Anche per me c'è qualcosa che è rimasto in sospeso dal fatto della Superlega, forse il prestito di Kolo ci aveva messo una pezza perché loro erano sicuri che l'anno successivo lo avremmo riscattato e quindi pur di liberarsene hanno fatto buon viso a cattivo gioco".