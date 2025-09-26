La Serie A 2025 accende i riflettori sullo Stadio Via del Mare, dove domenica 28 settembre alle 18 andrà in scena Lecce-Bologna, sfida valida per la quinta giornata. Un match che promette intensità ed emozioni, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per risalire la classifica. Il Lecce, ultimo e reduce da tre sconfitte, cambia modulo: Di Francesco passa alla difesa a tre con Pierotti e Morente sugli esterni e il possibile rientro di Banda accanto a Stulic. Il Bologna, dopo il ko in Europa League, punta sulla solidità di Ravaglia tra i pali, con Fabbian favorito su Odgaard a centrocampo e Dallinga davanti.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

Lecce (3-5-2): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel; Pierotti, Coulibaly, Ramadani, Kaba, Morente; Stulic, Banda

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jean, Helgason, Marchwinski, Sottil (da valutare), Perez (convocato in nazionale in vista del Mondiale Under 20)

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Freuler; Bernardeschi, Fabbian, Dominguez; Dallinga

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Immobile (rientra alla 10ª giornata), Sulemana (da valutare), Pobega (rientra alla 6ª giornata)

Il Lecce, reduce da tre sconfitte, cerca la scossa: Di Francesco abbandona il 4-3-3 e passa alla difesa a tre, con Pierotti e Morente sulle corsie e il ritorno di Banda accanto a Stulic in attacco.

Nel Bologna, dopo le fatiche di Europa League, Italiano valuta turnover: Ravaglia insidia Skorupski tra i pali, Holm è pronto a riprendersi la fascia destra e sulla trequarti Odgaard si gioca il posto con Fabbian.

.

Quote di Lecce-Bologna: i felsinei partono avanti

Secondo i bookmaker, il Bologna è leggermente favorito nel confronto di domenica. William Hill quota la vittoria dei felsinei a 2.10, mentre il successo del Lecce è valutato a 3.75 e il pareggio a 3.00.

Bet365 propone quote simili, con il Bologna a 2.05, la squadra di casa a 3.90 e il segno X a 3.20. Queste valutazioni mettono in evidenza l'equilibrio della sfida, ma con una leggerissima preferenza per gli ospiti, che cercano punti preziosi in trasferta.

Le performance dei protagonisti: occhi su Kialonda Gaspar e Orsolini

Esmevânio "Kialonda" Gaspar, il possente difensore centrale angolano del Lecce, sarà uno dei pilastri della difesa dei salentini.

Con già 360 minuti in campo dall'inizio di questa stagione, Gaspar è stato costantemente schierato in campo per la sua solidità: la sua prestazione difensiva ha incluso 5 tackle e 22 duelli vinti su 34, dimostrando la sua efficienza nel contenere gli avversari.

Al centro della difesa bolognese si erge Jhon Janer Lucumí, da non sottovalutare. Ha dato un buon contributo con 6 tackle e 3 intercetti in soli 243 minuti di gioco. Anche se impiegato solo in parte delle partite, Lucumí ha mostrato di essere un formidabile baluardo in retroguardia, mantenendo la difesa compatta contro le sortite avversarie.

Nelle file del Bologna, Riccardo Orsolini ha messo in luce la sua classe nelle prime uscite stagionali.

Il talentuoso attaccante, capace di saltare l’uomo con facilità, ha collezionato 2 gol nei suoi primi 4 incontri, confermandosi un elemento chiave del reparto offensivo. Con un totale di 10 tiri, di cui 6 indirizzati nello specchio della porta, Orsolini rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.

Infine, Remo Freuler, con la sua esperienza a centrocampo, ha già accumulato 350 minuti, fornendo una presenza di sostanza e affidabilità, evidenziando un importante lavoro in fase di interdizione con 16 tackle messi a referto. Freuler sarà chiamato a dirigere il gioco con la sua visione da veterano.