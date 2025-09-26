Sassuolo e Udinese si sfidano domenica 28 settembre alle 12:30 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, nel match valido per la quinta giornata di Serie A 2025. Una gara che si preannuncia intensa: i neroverdi cercano il colpo casalingo per dare continuità al proprio cammino, mentre i friulani puntano a muovere la classifica con un risultato di prestigio lontano da casa. Tra le scelte di formazione, in casa Sassuolo Vranckx è favorito su Thorstvedt per completare la mediana con Matic e Koné. L’Udinese, invece, dovrebbe riproporre la difesa a tre dopo l’esperimento poco fortunato contro il Milan.

In attacco, infine, Zaniolo sembra in vantaggio su Ekkelenkamp.

Italy Flag
Serie A
Giornata 5
27/09/2025 15:00
Como
VS
Cremonese
27/09/2025 18:00
Juventus
VS
Atalanta
27/09/2025 20:45
Cagliari
VS
Inter
28/09/2025 12:30
Sassuolo
VS
Udinese
28/09/2025 15:00
AS Roma
VS
Verona
28/09/2025 15:00
Pisa
VS
Fiorentina
28/09/2025 18:00
Lecce
VS
Bologna
28/09/2025 20:45
AC Milan
VS
Napoli
29/09/2025 18:30
Parma
VS
Torino
29/09/2025 20:45
Genoa
VS
Lazio

Probabili formazioni Sassuolo-Udinese

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skjellerup
Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlström, Atta; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Squalificati: Okoye
Indisponibili: Bravo, Padelli

Quote di Sassuolo-Udinese: leggero favore per i neroverdi

Secondo i principali bookmaker, il Sassuolo parte con un lieve vantaggio sulla carta.

William Hill quota i neroverdi vincenti a 2.25, il pareggio a 3.25 e il successo dell’Udinese a 3.10. Riscontri simili arrivano da Bet365, con la vittoria del Sassuolo a 2.30, il segno X a 3.20 e i friulani proposti a 3.30. Si prospetta dunque una sfida equilibrata, in cui entrambe le squadre potrebbero dire la loro.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
4
4
0
0
9 / 3
6
12
W
W
W
W
2
Juventus
4
3
1
0
8 / 4
4
10
D
W
W
W
3
AC Milan
4
3
0
1
7 / 2
5
9
W
W
W
L
4
AS Roma
4
3
0
1
3 / 1
2
9
W
L
W
W
5
Atalanta
4
2
2
0
9 / 3
6
8
W
W
D
D
6
Cremonese
4
2
2
0
5 / 3
2
8
D
D
W
W
7
Cagliari
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
W
L
D
8
Como
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
D
L
W
9
Udinese
4
2
1
1
4 / 5
-1
7
L
W
W
D
10
Inter
4
2
0
2
11 / 7
4
6
W
L
L
W
11
Bologna
4
2
0
2
3 / 3
0
6
W
L
W
L
12
Torino
4
1
1
2
1 / 8
-7
4
L
W
D
L
13
Lazio
4
1
0
3
4 / 4
0
3
L
L
W
L
14
Sassuolo
4
1
0
3
4 / 7
-3
3
L
W
L
L
15
Verona
4
0
3
1
2 / 6
-4
3
D
D
L
D
16
Genoa
4
0
2
2
2 / 4
-2
2
L
D
L
D
17
Fiorentina
4
0
2
2
3 / 6
-3
2
L
L
D
D
18
Parma
4
0
2
2
1 / 5
-4
2
D
L
D
L
19
Pisa
4
0
1
3
3 / 6
-3
1
L
L
L
D
20
Lecce
4
0
1
3
2 / 8
-6
1
L
L
L
D

Protagonisti annunciati: il talento di Berardi sfida la solidità di Solet

Tra i protagonisti attesi, Domenico Berardi resta il punto di riferimento dell’attacco del Sassuolo.

In questo avvio di stagione ha collezionato 4 presenze con una media voto di 7.0, impreziosita da 1 gol e 1 assist. Berardi ha già tentato 7 conclusioni, 4 nello specchio, confermandosi preciso e sempre pericoloso. Con 106 passaggi completati e 17 duelli vinti su 35, sarà fondamentale per tenere le redini del gioco neroverde.

In casa Udinese, uno dei pilastri è Oumar Solet, difensore affidabile e costante. In 4 presenze ha raggiunto un’impressionante media voto di 7.33. Con 267 passaggi completati, Solet non solo dirige ma scandisce i ritmi della retroguardia bianconera. I suoi 8 tackle e 5 intercettazioni, uniti a 21 duelli vinti su 35, certificano la solidità della sua fase difensiva.

Altro nome da tenere d’occhio è Keinan Davis, che in appena 264 minuti ha già messo a referto 1 gol e 1 assist, incidendo nella manovra offensiva. Con una media voto di 6.95 e 23 duelli vinti su 39, si candida a essere una minaccia concreta per la difesa avversaria.
