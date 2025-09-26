Sassuolo e Udinese si sfidano domenica 28 settembre alle 12:30 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, nel match valido per la quinta giornata di Serie A 2025. Una gara che si preannuncia intensa: i neroverdi cercano il colpo casalingo per dare continuità al proprio cammino, mentre i friulani puntano a muovere la classifica con un risultato di prestigio lontano da casa. Tra le scelte di formazione, in casa Sassuolo Vranckx è favorito su Thorstvedt per completare la mediana con Matic e Koné. L’Udinese, invece, dovrebbe riproporre la difesa a tre dopo l’esperimento poco fortunato contro il Milan.

In attacco, infine, Zaniolo sembra in vantaggio su Ekkelenkamp.

Probabili formazioni Sassuolo-Udinese

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Skjellerup Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlström, Atta; Zaniolo, Davis. All. Runjaic Squalificati: Okoye Indisponibili: Bravo, Padelli

Quote di Sassuolo-Udinese: leggero favore per i neroverdi

Secondo i principali bookmaker, il Sassuolo parte con un lieve vantaggio sulla carta.

William Hill quota i neroverdi vincenti a 2.25, il pareggio a 3.25 e il successo dell’Udinese a 3.10. Riscontri simili arrivano da Bet365, con la vittoria del Sassuolo a 2.30, il segno X a 3.20 e i friulani proposti a 3.30. Si prospetta dunque una sfida equilibrata, in cui entrambe le squadre potrebbero dire la loro.

Protagonisti annunciati: il talento di Berardi sfida la solidità di Solet

Tra i protagonisti attesi, Domenico Berardi resta il punto di riferimento dell’attacco del Sassuolo.

In questo avvio di stagione ha collezionato 4 presenze con una media voto di 7.0, impreziosita da 1 gol e 1 assist. Berardi ha già tentato 7 conclusioni, 4 nello specchio, confermandosi preciso e sempre pericoloso. Con 106 passaggi completati e 17 duelli vinti su 35, sarà fondamentale per tenere le redini del gioco neroverde.

In casa Udinese, uno dei pilastri è Oumar Solet, difensore affidabile e costante. In 4 presenze ha raggiunto un’impressionante media voto di 7.33. Con 267 passaggi completati, Solet non solo dirige ma scandisce i ritmi della retroguardia bianconera. I suoi 8 tackle e 5 intercettazioni, uniti a 21 duelli vinti su 35, certificano la solidità della sua fase difensiva.

Altro nome da tenere d’occhio è Keinan Davis, che in appena 264 minuti ha già messo a referto 1 gol e 1 assist, incidendo nella manovra offensiva. Con una media voto di 6.95 e 23 duelli vinti su 39, si candida a essere una minaccia concreta per la difesa avversaria.