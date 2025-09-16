La Juventus starebbe già pianificando la prossima campagna acquisti estiva.

Uno dei reparti sotto osservazione è la difesa che potrebbe subire delle modifiche tra gennaio e giugno. Tra i profili monitorati dal dg Comollì ci sarebbe allora quello di Mario Gila, difensore spagnolo in forza alla Lazio.

Il club di Lotito lo valuta 30 milioni di euro circa.

I bianconeri monitorano Gila per la difesa, costa 30 milioni di euro

Il classe 2000 si è ritagliato uno spazio importante alla Lazio, prima con la gestione Baroni e adesso con Maurizio Sarri.

Il contratto dello spagnolo è in scadenza al 2027, la prossima estate sarà dunque l'ultima in cui il club biancoceleste potrà cederlo senza perderlo poi a parametro zero.

Oggi Gila viene valutato almeno 30 milioni di euro, ma su di lui ci sarebbe anche l'Inter, chiamata a ringiovanire una difesa che in Acerbi, De Vrij e Darmian vede profili avanti con l'età.

Gila rappresenterebbe un ottimo colpo per la Vecchia Signora che andrebbe ad assicurarsi un giocatore funzionale al 3-4-2-1 di Tudor. Forte fisicamente, abile nell'impostazione e nella marcatore ma soprattutto duttile, vista la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli della retroguardia a tre.

Lo spagnolo della Lazio non è il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora, che continua a monitorare anche Beraldo del Psg e Balerdi del Marsiglia.

Il Milan valuta Di Gregorio come erede di Maignan

Michele Di Gregorio ha conquistato la Juventus.

L'ex portiere del Monza è diventato un punto fermo della Vecchia Signora con prestazioni di alto livello, seppur saltuariamente condite da piccole incertezze come quelle commesse in Juventus vs Inter.

Il valore del portiere non è comunque in discussione, per questo il Milan lo starebbe seguendo come possibile erede di Mike Maignan. In estate il portiere francese potrebbe infatti lasciare Milano: il suo contratto scadrà nel prossimo giugno, e in assenza di rinnovo il suo sarà un addio a parametro zero.

Anche il Manchester United sarebbe molto interessato a Di Gregorio, con i Reds che sarebbero pronti a presentare un'offerta da 40-50 milioni di euro già la prossima estate.

Appare quasi inutile evidenziare come la Juventus non reputi ad ogni modo l'ex Monza come un profilo cedibile: è stato acquistato due anni fa e la società ci punta molto, come da tradizione tra l'altro di un club che ha da sempre mantenuto il proprio portiere titolare per diversi anni in rosa prima di pianificare un avvicendamento.