Per tanti anni il nome di Domenico Berardi è stato accostato alla Juventus, ma alla fine il giocatore classe ’93 non è mai approdato a Torino. Una vicenda che ha alimentato lunghe discussioni, considerando come l’esterno del Sassuolo sia diventato una delle figure più rappresentative della Serie A. Con la maglia neroverde, Berardi ha saputo ritagliarsi un ruolo da leader tecnico e carismatico, legando indissolubilmente la propria carriera a un club che ha creduto in lui fin dall’inizio.

Proprio di questa situazione ha parlato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, rivelando alcuni retroscena che hanno impedito il trasferimento in bianconero: "Lo sapete che Berardi aveva rifiutato la Juve?

Ve lo posso dire adesso tranquillamente. Era stato venduto alla Juve, poi la Juve l’aveva lasciato in prestito al Sassuolo e l’ha perso alle buste, ma lui non sarebbe mai andato alla Juve".

Retroscena su Berardi

Dunque, secondo il giornalista, è stato lo stesso Berardi a non volersi trasferire a Torino, nonostante la Juventus avesse trovato un accordo per portarlo in bianconero. Una scelta che conferma la volontà del giocatore di restare nella sua dimensione, lontano dalle pressioni di una società abituata a lottare per lo scudetto e per traguardi europei.

Balzarini ha infatti aggiunto: "Lui non voleva uscire dal Sassuolo, aveva la sua comfort zone e finirà la sua carriera a Sassuolo perché non si sentiva di affrontare le situazioni fuori, ci sono dei giocatori così che meritano tutto il rispetto, per carità, perché ognuno è fatto a modo suo e quindi va rispettato.

Poi ci sono i giocatori come Adzic che ha 19 anni, sta creando le basi non solo per affermarsi personalmente, ma anche per andare a vincere qualcosa, perché questo sarà poi lo scopo della Juve nell’immediato, se possibile o comunque gradualmente anche nel futuro".

Il confronto tracciato tra Berardi e Vasilije Adzic è significativo: da una parte un calciatore che ha scelto di legarsi per tutta la carriera al Sassuolo, dall’altra un giovane che vuole affermarsi in un club prestigioso come la Juventus, con l’ambizione di conquistare trofei.

Berardi rappresenta l’immagine del giocatore fedele ad un’unica maglia, Adzic quella di un talento pronto a emergere in una piazza importante.

Yildiz verso il rinnovo

Mentre il capitolo Berardi resta ormai parte del passato, la Juventus guarda avanti con decisione, puntando sul rinnovamento e sulla valorizzazione dei propri giovani più promettenti. In questo senso, la società ha già individuato in Kenan Yildiz il simbolo della nuova era bianconera. Il trequartista turco-tedesco, numero 10 della squadra, è diventato in poco tempo un punto fermo sia per i tifosi sia per la dirigenza.

Non a caso, la Juventus lavora da settimane per blindare il suo futuro. Il club vuole arrivare presto al prolungamento del contratto di Yildiz, che potrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2030. Si tratta di una mossa strategica che conferma come la Juventus voglia costruire la squadra dei prossimi anni attorno al talento del giovane fantasista.