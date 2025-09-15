Michele Di Gregorio è uno dei punti fermi della Juventus. Dopo una buona prima stagione, l'estremo difensore italiano si sta confermando a discreti livelli offrendo prestazioni di spessore, al netto di piccole sbavature come quelle commesse in Juventus vs Inter dello scorso weekend.

Il suo rendimento non è passato inosservato, con diversi club di Premier League sulle sue tracce. Tra i più interessati ci sarebbe il Manchester United, pronto ad un'offerta già nella finestra invernale di mercato.

Lo United punta Di Gregorio per gennaio

Due clean sheet nelle prime tre giornate di campionato.

Leadership, personalità e buona capacità tecnica; tutte caratteristiche che fanno del classe 97 uno dei più interessanti interpreti del ruolo a livello internazionale.

Così si spiega l'interesse del Manchester United, che di recente ha ceduto Onana al Trabzonspor. I Red Devils sarebbero dunque pronti ad un'offerta reale che si avvicinerebbe attorno ai 40 milioni di euro.

Al momento la Juventus non ha alcuna intenzione di cedere il suo numero uno, e solo un'offerta fuori mercato e irrinunciabile potrebbe indurre il club bianconero a valutare una possibile cessione.

Non solo il Liverpool, anche il Chelsea su Guehi, altro obiettivo della Juventus

Oltre a trattenere i migliori calciatori in rosa, la Juventus vuole puntellare l'organico così da essere competitiva su tutti i fronti.

I bianconeri starebbero valutando un ulteriore innesto per rinforzare la retroguardia già a gennaio ed uno degli obiettivi principali resta Marc Guehi, difensore inglese e capitano del Crystal Palace.

Nonostante un interesse concreto per il 25enne, la trattativa appare molto difficile vista la forte concorrenza dei top club di Premier League Oltre al Liverpool, ci sarebbe anche il Chelsea sul difensore classe 2000, con i Blues che sarebbero pronti ad un'offerta importante attorno ai 40 milioni già nel mercato invernale.

Un'offerta che difficilmente la Juventus potrà pareggiare, per questo il club bianconero potrebbe virare su altri profili "low-cost".

Resta al riguardo viva la candidatura di Lucas Beraldo del Paris Saint Germain, già accostato alla Vecchia Signora negli ultimi giorni del mercato estivo.

Il club bianconero vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, mentre la società francese vorrebbe una cessione a titolo definitivo vicina ai 15 milioni.