Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi attorno alla Juventus. Le indiscrezioni provenienti dal suo entourage raccontano di un piano chiaro: il centravanti serbo avrebbe intenzione di rimanere in bianconero fino alla fine della stagione, senza rinnovare il contratto, per poi liberarsi a parametro zero e approdare in un nuovo club in grado di offrirgli un ingaggio importante, magari proprio l'Inter, dove Marotta ha dimostrato una grande capacità di ingaggiare calciatori con questo sistema.

Una scelta discussa, ma sempre più diffusa all’estero

La decisione, se confermata, non sarebbe affatto priva di logica. In Italia, però, il tema dei parametri zero viene ancora visto con sospetto, come una forma di tradimento nei confronti della società che ha investito su un calciatore. Diversa la prospettiva in altri campionati, in particolare in Premier League, dove liberarsi a costo zero è ormai una prassi consolidata: diversi top player hanno scelto questa strada per garantirsi maggiore libertà di manovra e condizioni contrattuali più vantaggiose.

Per Vlahovic, dunque, si tratterebbe di una strategia chiara: sacrificare il rinnovo per massimizzare il prossimo trasferimento. Una scommessa che, però, lo costringe ad affrontare una stagione cruciale.

La sfida del rendimento: un anno da protagonista o addio al top

L’attaccante serbo è consapevole che senza una stagione di altissimo spessore difficilmente potrà mantenere l’attuale livello retributivo. Alla Juventus percepisce 12 milioni di euro netti all’anno, una cifra che solo pochissime società al mondo sarebbero disposte a corrispondergli. Per garantirsi un contratto simile, Vlahovic dovrà dimostrare sul campo di meritare quell’investimento.

Il rischio è evidente: ripetere un’annata altalenante come quella del 2024/25, segnata da lunghi periodi di opacità, ridurrebbe drasticamente il numero di pretendenti disposte ad accoglierlo con un ingaggio top. Al contrario, un campionato da protagonista, fatto di gol e prestazioni convincenti, potrebbe riportarlo al centro del mercato europeo e renderlo appetibile ai grandi club, sia in Italia che all'estero.

Un’occasione anche per la Juventus e Tudor

In questo contesto, la Juventus potrebbe paradossalmente trarre vantaggio dalle scelte del suo attaccante. Con la guida di Igor Tudor, Vlahovic sarà chiamato a dare il massimo non soltanto per la squadra, ma anche per se stesso. Un calciatore in scadenza, spesso considerato un problema, può trasformarsi quindi in una risorsa preziosa se motivato dalla necessità di mettersi in mostra.

La dirigenza bianconera, dal canto suo, non può ignorare i rischi legati a una possibile partenza a zero, ma può sfruttare l’energia e la determinazione di un giocatore deciso a confermare il proprio valore. In fondo, se l’obiettivo della Juventus è tornare competitiva in campionato e in Europa, avere un centravanti affamato di gol potrebbe rivelarsi un’arma fondamentale.