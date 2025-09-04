Secondo quanto riferito su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, il desiderio di Dusan Vlahovic sarebbe quello di lasciare la Juventus a fine giugno come parametro zero. Il centravanti serbo sarebbe quindi stato già contattato dall'Inter di Giuseppe Marotta.

Della Valle: 'Vlahovic vuole andare via a zero e l'Inter con Marotta ci stanno lavorando già adesso'

La giornalista Fabiana Della Valle ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic: "Il serbo sarà l'osservato speciale di questa stagione: il classe 2000 ha ottenuto quello che voleva, restando alla Juventus con la possibilità di liberarsi a giugno a parametro zero e potendo firmare con un altro club persino dal prossimo gennaio.

Comolli proverà ancora una volta a spingerlo fuori dalla Continassa nella finestra invernale di riparazione per incassare qualche soldo con lui e per risparmiare qualcosa sul suo ingaggio pesantissimo. Da quello che mi risulta però Vlahovic non ha intenzione di lasciare la squadra fino a giugno, non ha intenzione di prolungare ne di spalmare. La sua volontà è quella di andare via a fine stagione a zero, magari in Premier League, ma io so di contatti avuti tra l'entourage del calciatore non solo col Milan ma anche con l'Inter. Marotta è un maestro coi parametri zero e si è mosso per sondare il terreno, forte di risorse maggiori rispetto ai rossoneri per quanto concerne l'accontentare Vlahovic sul tema stipendio".

Della Valle ha fatto poi il punto del mercato fatto dalla Juventus: "Io penso che Openda sia un calciatore più funzionale di Kolo Muani e in ogni caso il PSG si è messo di traverso quindi la Juventus ha dovuto ripiegare su quello che da molti è considerato un piano B. Zhegrova è un buon innesto e forse alla lunga potrebbe rubare il posto a Conceicao. In questo momento però credo che il portoghese gli parta davanti e con l'Inter sarà lui a guidare la fascia destra. Per quanto riguarda gli altri reparti, penso che manchi qualcosa ancora a centrocampo e anche se Koopmeiners dovesse fare una stagione di rilancio, so che Tudor avrebbe voluto un pezzo in più in quella fetta di campo. Anche sulla corsia esterna avrei preso un rinforzo, perché Zhegrova quel ruolo non può farlo e Joao Mario non ha una vera alternativa.

Detto questo la Juventus parte nella nuova stagione con una squadra competitiva e sicuramente più forte di quella della scorsa annata, anche se non la vedo in lizza per lo scudetto".

Juve, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Non conviene perdere Vlahovic a zero'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno acceso il contraddittorio sul web: "La Juventus può dargli uno stipendio migliore se vuole trattenere Vlahovic. Poi lo vende magari tra due anni. Perderlo a zero non conviene", scrive un utente su Youtube.

Un invece al contrario aggiunge: "È scarso, secondo me deve andare all'Inter, me lo auguro".