Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su Youtube, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi avrebbe sbagliato a gridare vendetta nei confronti della Juventus in merito alla trattativa sfumata per Randal Kolo Muani, centravanti francese cercato per settimane dai bianconeri e poi finito in prestito secco al Tottenham.

Calciomercato Juve, Pedullà: 'Al-Khelaïfi si è fatto portare a spasso da Comolli e poi se la prende coi bianconeri?'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della notizia del giorno che vorrebbe il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi furioso con la Juventus per come è andata a finire la trattativa per Kolo Muani: "Devo capire bene come funziona questa storia del PSG e del risentimento che il presidente avrebbe nei confronti della Juventus per essere rimasto con il cerino in mano nel caso Randal Kolo Muani.

La verità è che Al Khelaifi si è fatto portare a spasso da Comolli e ha gestito in modo pessimo sia l'attaccante francese sia la vicenda riguardante il profilo di Donnarumma. A Parigi sono stati in grado di buttare via un ottimo centravanti e forse il portiere più forte del mondo come se nulla fosse. Se solo si pensa che a Gigio hanno offerto un rinnovo a ribasso nell'anno in cui ha contribuito in maniera evidente a vincere la Champions League, si capisce che qualcosa non è andato e che nel club francese forse non ci sono dei luminari calcistici. Sicuramente hanno un ottimo allenatore e hanno fatto un lavoro più che egregio, rivoluzionando la rosa e mettendo dentro giovani promettenti, però Al Khelaifi è arrivato lungo nella storia con la Juve".

Pedullà ha poi aggiunto: "È evidente che il numero uno dei parigini abbia sbagliato la strategia, perché è passato dal chiedere 70 milioni di euro per Kolo Muani alla Juventus a dare in prestito secco il centravanti al Tottenham. Un dirigente normale, che ha dei collaboratori in grado di memorizzare cosa sta succedendo nel mondo, evidentemente non si riduce all'ultimo giorno per chiudere una trattativa. Se lui dice di essere arrabbiato per come si sono mossi alla Continassa, mi domando come abbia fatto a non percepire il pericolo di una conclusione di questo genere, magari trovando una soluzione diversa 10 giorni prima della fine del mercato. Non può essere colpa della Juventus se non ha voluto pagare 70 milioni di euro per Kolo Muani, secondo me un presidente normale avrebbe dovuto dare una dead line alla trattativa, magari fissata per il 15/18 agosto, e poi cederlo a un'altra squadra alle sue condizioni".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Caduta di stile di Al-Kelaifi'

Le parole di Pedullà hanno acceso la tifoseria bianconera sul web: "Grande caduta di stile di Al Kelaifi… certe dichiarazioni non si esprimono, anche ammesso che sia vero e non so se lo sia. Spero che Comolli risponda", scrive un utente della Juventus su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sulla questione Donnarumma non mi sento di dargli torto, non confondiamo fischi per fiaschi".