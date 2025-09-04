Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un duro messaggio su X nei confronti della Juventus, accusando i media italiani di nascondere ai loro lettori alcune azioni che il club bianconero compirebbe a livello finanziario.

Paolo Ziliani: 'I media italiani tengono gli sportivi all'oscuro di tutte le malefatte che il club bianconero commette'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale lancia l'ennesima accusa nei confronti della Juventus e dei guai guai che potrebbe dover affrontare la società piemontese per un bilancio che sarebbe compromesso dagli ultimi acquisti: "Gli sportivi, che i media italiani tengono sistematicamente all'oscuro delle malefatte del club bianconero negando e rimuovendo fatti chiari, ufficiali e incontrovertibili, cadono giustamente dalle nuvole davanti all'emergere del nuovo "giallo dei bilanci" in casa Juve: dopo i pezzi scritti negli ultimi giorni, cerco di rispondere alle domande che mi sono arrivate"

Ziliani ha quindi proseguito, osservando come, pur scrivendo da oltre trent’anni delle vicende giudiziarie e degli scandali legati alla Juventus, ogni suo articolo di denuncia finisca per avere l’effetto di un sasso lanciato nello stagno immobile del calcio italiano.

Ziliani ha sottolineato come le sue analisi, basate su dati ufficiali e verificabili, non su opinioni personali, vengano accolte con reazioni opposte: da un lato lo stupore dei lettori non juventini, che scoprono l’ennesima irregolarità, dall’altro la rabbia e l’ostilità dei tifosi bianconeri, pronti a difendere il club a prescindere dalle evidenze.

Secondo Ziliani, la Juventus continua a presentarsi come una società al di sopra delle regole, nonostante i numerosi episodi che negli ultimi vent’anni ne abbiano minato la reputazione: da Calciopoli alle inchieste Alto Piemonte e Prisma, fino ad arrivare alle gravi perdite di bilancio registrate negli ultimi tre anni – circa 400 milioni, a fronte dei 60 consentiti – che la costringeranno a comparire davanti al CFCB dell’UEFA in posizione di forte irregolarità, a soli due anni dalla squalifica subita per violazioni amministrative.

Una condizione che, a suo avviso, dimostra come la cosiddetta “Vecchia Signora” non possa più vantare alcuna illibatezza.

Juve e gli ultimi tre anni di acquisti

Paolo Ziliani nel caso specifico fa riferimento agli investimenti fatti dalla Juventus negli ultimi tre anni.

Una serie di acquisti che, a detta del giornalista, avrebbero provocato problemi di tipo finanziario per la società piemontese, che a fine anno - secondo tale ricostruzione - dovrebbe vedersela con i rigidi paletti imposti dal FFP.