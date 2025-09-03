Nelle scorse ore il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha pubblicato un lungo post sul proprio account X dedicato alla Juventus e alla situazione economica con cui il club bianconero si presenterà di fronte all'UEFA e al FFP. Secondo le parole scritte da Ziliani, la Vecchia Signora dovrà far fronte a un passivo pesantissimo, che la costringerà a cedere diversi calciatori.

Juventus, Ziliani: 'A giugno si presenteranno all'UEFA con 400 milioni di perdite, ma il massimo consentito è 60'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sul proprio account X dedicato alla situazione finanziaria della Juventus e ai problemi che potrebbe avere la società bianconera nei prossimi bilanci: "A giugno la Juve si presenterà all'UEFA con 400 milioni di perdite, ma il massimo consentito è 60.

Per mettersi in regola dovrebbe vendere quattro Yildiz a 100 milioni l'uno. Il club bianconero è totalmente fuori dai parametri stabiliti dal FFP. L'aveva ammesso lo stesso Comolli che, però, ha chiuso il mercato tenendo Vlahovic, comprando Openda e Zhegrova e appesantendo i conti".

Il giornalista Ziliani ha sottolineato come, con la chiusura del mercato che ha visto in casa Juventus due innesti (Openda dal Lipsia e Zhegrova dal Lille) e una cessione di rilievo (Nico González all’Atletico Madrid), cresca l’attesa per ciò che accadrà al club bianconero al termine della stagione, quando sarà chiamato a presentare i propri conti al CFCB, l’organismo UEFA incaricato a vigilare sul rispetto delle norme del Fair Play Finanziario introdotte nel giugno 2022.

Tale scenario, secondo Ziliani, assume contorni ancora più significativi alla luce delle recenti dichiarazioni di Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, il quale aveva ammonito sul rischio di gravi problemi economici a partire dal 2025/26, ribadendo la necessità di monitorare con estrema attenzione ogni spesa. Tuttavia, nonostante queste parole, il mercato bianconero si è concluso senza la cessione di Dusan Vlahovic, lasciando così aperti interrogativi sul futuro equilibrio finanziario della società.

Juve, i tifosi rispondono a Ziliani: 'Forse il loro scopo è andare avanti in Champions per fare più soldi possibili'

Le parole scritte da Ziliani hanno catturato l'attenzione di diversi utenti sul web: "Forse la Juve vuole cercare di andare più avanti possibile in Champions e raggranellare quattrini per rientrare nel fair play, oltre che a vincere il campionato per placare i tifosi", scrive un utente su X.

Un altro aggiunge: "Speriamo che prima o poi le regole che ci sono le facciano rispettare a tutti, non è giusto continuare a fare mercato con centinaia di milioni di debiti, e non vale solo per loro, perché di squadre con molti debiti ce ne sono diverse".