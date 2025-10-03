Secondo quanto rivelato ai microfoni di Juventibus dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe inviato degli emissari all'Olimpico nel match giocato ieri sera fra Roma e Lille di Europa League per seguire da vicino le movenze di Ayyoub Bouaddi, giovane mediano transalpino valutato circa 30 milioni di euro.

Bouaddi brilla contro la Roma in Europa League e cattura l'attenzione degli emissari bianconeri

Una serata dal sapore amaro per la Roma di Gasperini, piegata all’Olimpico dal Lille per 0-1. Ma oltre al risultato, ciò che ha colpito maggiormente è stata la prestazione di Ayyoub Bouaddi, il giovane centrocampista francese che, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, ha illuminato il palcoscenico romano con una prova di maturità sorprendente.

Giocate pulite, costanza e presenza in entrambe le fasi: Bouaddi si è imposto come uno dei migliori in campo, nonostante la giovane età, catturando l'attenzione degli astanti.

Fra questi, stando alle parole del giornalista Mirko Di Natale ai microfoni di Juventibus, c'erano anche degli emissari della Juventus: "Parliamo di un calciatore di rendimento, di costanza e la società piemontese non è la prima volta che manda dei suoi esponenti a vederlo. So che hanno seguito diverse partite tra Europa League e Conference, ma sicuramente non c'è soltanto la Juve sul ragazzo perché è un centrocampista che piace veramente a tanti club".

Queste le dichiarazioni di Di Natale che poi ha aggiunto: "Quello che può spaventare, almeno dalle notizie che ho oggi, è che il Lille chiede più di 30 milioni, una cifra che difficilmente la Juventus potrà mettere.

Però staremo a vedere, il ragazzo ha ottenuto buoni feedback, ma su questo secondo me non c'erano grandi dubbi visto la buona partita che ha fatto con la Roma e staremo a vedere se dovessero per caso evolvere le cose".

Il futuro dirà se Bouaddi potrà davvero vestire la maglia bianconera, ma intanto il presente lo incorona come uno dei talenti più interessanti della scena europea. All’Olimpico, davanti a occhi attenti e critici, il diciottenne francese ha mostrato di avere già lo spessore di un protagonista.

Juve, oltre a Bouaddi Comolli segue altri nomi per la mediana

La Juventus, che avrebbe posto come primo obiettivo nei prossimi mercati quello di potenziare la mediana, non avrebbe solo attenzionato il nome di Ayyoub Bouaddi.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il club bianconero seguirebbe da vicino altri mediani come Sergej Milinkovic-Savic dato in uscita dall'Al-Hilal e Bernardo Silva, fantasista portoghese che dovrebbe lasciare il City a parametro zero a giugno.