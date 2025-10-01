Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il centrocampista Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester City al termine della stagione in corso. Un'occasione che potrebbe quindi interessare la Juventus cosi come tanti altri big club che da tempo seguono il forte fantasista lusitano.

Juventus, Fabrizio Romano: 'Possibilità concrete che Bernardo Silva lasci il City e quindi è un nome da tenere in considerazione'

"Bernardo Silva-Juve? Può essere un nome da tenere sott'occhio" questa è l'indiscrezione di calciomercato lanciata da Fabrizio Romano su Youtube.

Il noto giornalista ha poi specificato: "Molti tifosi bianconeri mi avevano chiesto qualche giorno fa se le notizie che volevano il centrocampista del Manchester City accostato al club piemontese fossero vere. All'epoca risposi che non mi risultavano grandi movimenti, anche perché il calciatore andrebbe in scadenza fra quasi un anno e mi sembrava prematuro parlare di certi argomenti. Attenzione però, perché Bernardo Silva sta seriamente pensando di lasciare il Man City a parametro 0 alla fine della stagione. Ieri il fantasista lusitano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League col Monaco e riferendosi al suo futuro ha sottolineato di non volerne discutere in questo momento ma di avere comunque già le idee chiare su cosa dovrà fare.

Io credo che con questa frase non abbia confermato nulla dal punto di vista formale, ma che tra le righe abbia fatto capire che il suo addio al club inglese a luglio sia un'ipotesi concreta".

Romano ha proseguito: "Da quello che risulta credo che sia una possibilità molto concreta e vedremo se nel futuro di Bernardo Silva ci sarà l'Italia, come è stato per Kevin De Bruyne o per Luka Modric, oppure un'altra nazione. Perché il classe '94 è stato nella lista di tanti grandi club e in questi anni lo voleva il PSG di Campos, il Barcellona e lo volevano in Arabia, dove gli avevano fatto un'offerta economica folle che il giocatore rifiutò per restare nel calcio europeo. Occhio quindi a Bernardo Silva, perché può essere una soluzione per il nostro calcio cosi come per altri".

Juventus, non solo Bernardo Silva nel mirino

La Juventus, come sottolineato da Romano, seguirebbe quindi Bernardo Silva per potenziare il centrocampo ma il portoghese non sarebbe l'unico nome attenzionato. Dalle ultime indiscrezioni di giornata infatti, il direttore generale bianconero Damien Comolli avrebbe messo nel mirino anche Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista classe 2007 francese che milita fra le fila del Lille. Il suo contratto scadrà con il LOSC nel 2027 e la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro.