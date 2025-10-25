Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini è intervenuto ai microfoni de Il BiancoNero e parlando della Juventus si è focalizzato sul post pubblicato da Manuel Locatelli poche ore prima del match di Champions League dei bianconeri contro il Real Madrid.

Balzarini: 'Il post sui social di Locatelli nelle ore precedenti alla gara col Real Madrid non si può vedere'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero e riferendosi alla Juventus, si è concentrato su quanto fatto da Manuel Locatelli nelle ore precedenti al match di Champions League poi perso dagli uomini di Tudor per 1-0: "Alla Juventus non vedo tanti leader e per questo sarebbe stato interessante vedere gli attuali giocatori sotto la guida di gente esperta, che sa cosa è la vittoria.

Non come Locatelli, che fa un post prima della gara con il Real Madrid perché escluso, nel quale fa vedere che lui è il capitano. Una cosa che non si può vedere, soprattutto perché fatta a ridosso di una gara decisiva. Piuttosto avrebbe dovuto fare un messaggio nel quale caricare i compagni per l'imminente partita e non quella roba li. Un tempo sono sicuro che certe cose non sarebbero uscite e questo è sintomatico di quanto la Juventus sia cambiata. Poi è ovvio che Locatelli fosse arrabbiato perché non messo dal primo minuto contro il Real Madrid, nello stadio nuovo e con la maglia bianconera, ma non puoi fare come ti pare. Cioè la Juve non ha un capitano che da la carica ai suoi compagni, ma uno che si avvelena che non gioca e lo pubblica come se non fosse niente.

Siamo su due mondi diversi e voglio bene a Locatelli, quindi mi pesa dire certe cose, però il centrocampista in quell'occasione è inciampato".

Balzarini ha concluso il suo intervento dicendo: "Ai tempi di Moggi, dove non c'erano chiaramente i social, il malumore di un calciatore sarebbe passato attraverso un'intervista che a sua volta però sarebbe passata dal benestare della società. Chiellini ha sfoderato tutta la sua diplomazia quando in Tv gli hanno mostrato il post di Locatelli, cadendo un po' dalle nuvole e difendendo il calciatore, sottolineando la sua importanza all'interno dello spogliatoio. Detto questo, continuo a dire che non è stato un bel messaggio quello che ha dato sia ai suoi compagni sia a colui che ti sostituisce".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Un vero capitano non fa quel post prima di un match così'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Un vero leader dello spogliatoio, prima della partita con i Real non mette la propria foto con la fascia da capitano. Un vero leader avrebbe messo la foto di Yildiz con la fascia, per fargli vedere la fiducia che si ha in lui" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "È ora che le società si tutelino verso l'attività social dei giocatori perché incidono sul gruppo".