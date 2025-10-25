Il giornalista Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus commentando la notizia secondo cui Alonso, allenatore del Real Madrid, sarebbe intenzionato a puntare la prossima estate Yildiz, gioiello della Juventus.

Juventus, Momblano: 'Yildiz è una richiesta specifica di Alonso al Real Madrid'

"Xabi Alonso vuole Kenan Yildiz, è una sua richiesta personale", queste sono le parole usate da Luca Momblano ai microfoni di Juventibus. Il giornalista ha proseguito: "Questa è l’indiscrezione bomba lanciata nei giorni scorsi dall’agente Branchini, fonte considerata autorevole in materia.

Per il numero 10 bianconero, il tecnico del Real Madrid sarebbe disposto a sacrificare tutti gli attaccanti attualmente a disposizione, fatta eccezione per Mbappé".

Momblano ha poi parlato di prezzi: "La Juventus valuta Yildiz 100 milioni, secondo Branchini, e questo significa che il club ha fissato un prezzo per il talento turco. In fase di trattativa, il presidente del Real, Florentino Perez, potrebbe mettere sul tavolo diversi nomi per abbassare le pretese dei bianconeri. Ad esempio c’è Endrick, da tempo accostato alla Juve almeno per un prestito; poi ci sono Camavinga, Brahim Diaz e persino Tchouameni. Una strategia che il club spagnolo potrebbe attuare se davvero Alonso ottenesse un potere di richiesta tale da convincere il numero uno delle Merengues".

Per quanto concerne l'eventuale impiego di Yildiz nel Real, Momblano ha sottolineato: "Mi ricollego alla scorsa estate, quando Florian Wirtz è passato dal Bayer Leverkusen al Liverpool per una cifra monstre di circa 130 milioni di euro. Il tedesco è esploso definitivamente proprio sotto la guida di Xabi Alonso e, secondo me, il tecnico spagnolo in Yildiz vede un calciatore molto simile a quello che allenò in Germania. Per questo credo che, nella visione di Alonso, l’attaccante turco non andrebbe a giocare nel Real Madrid al posto di Vinicius, che agisce sull’esterno, ma in una posizione molto più accentrata".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Cedendo Yildiz disperderemo il suo grande patrimonio tecnico e umano'

Le parole di Momblano hanno acceso il dibattito sul web: "Il problema di un eventuale cessione di Yildiz in questo momento sarebbe non solo disperdere il suo grande patrimonio tecnico, ma anche e soprattutto quello morale, con i valori di cui è stato investito e che lui finora ha rappresentato più che degnamente", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Se avessimo dei dirigenti all'altezza lo venderei subito ovviamente per una cifra non sotto i 100 milioni per rifare la squadra. Il problema è che questi dirigenti non la saprebbero rifare".