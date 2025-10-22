Weston McKennie può lasciare la Juventus a gennaio. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 sta aprendo nuovi scenari e il centrocampista texano potrebbe esser ceduto già nella finestra invernale di mercato. Diverse squadre monitorano la situazione, in particolare la Roma che sarebbe pronta a proporre uno scambio inserendo il cartellino di Niccolò Pisilli.

Roma su McKennie, possibile scambio con Pisilli

In questo inizio di stagione, il centrocampista americano non è stato utilizzato molto da Tudor, nonostante la sua grande duttilità tattica. Una duttilità che piace alla Roma ed in particolare modo a mister Gasperini che lo avrebbe opzionato come rinforzo adatto per rinforzare la mediana giallorossa.

Stando ad alcuni rumors di mercato, il club della Capitale vorrebbe accontentare il tecnico e provare ad intavolare una trattativa con la Juve già a gennaio, con i bianconeri che chiedono una cifra vicino ai 10 milioni per il cartellino dell'ex Schalke. I giallorossi sarebbero pronti ad impostare l'affare sulla base di uno scambio inserendo il cartellino di Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista classe 2004 non è intoccabile per Gasperini e potrebbe lasciare la Capitale per giocare con continuità.

Oltre a trovare un'eventuale quadra con la Juventus, la Roma deve guardarsi dall'interesse di altri club europei come il Marsiglia e da alcune società della MLS che potrebbero provare a strappare McKennie ai bianconeri.

Idea Boyomo per la difesa

La Juventus lavora anche per il mercato in entrata con l'obiettivo di rinforzare la rosa ed in particolare la difesa, visto l'infortunio occorso a Bremer. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili e tra questi c'è anche quello di Flavien Boyomo, difensore camerunese che si è ritagliato uno spazio da protagonista all'Osasuna. Il classe 2004 ha offerto ottime prestazioni attirando l'interesse di diversi club europei come la Juve. Una trattativa quella per il 21enne che appare difficile vista la presenza della clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto. Fisicità, buona tecnica nell'impostazione dal basso, posizionamento e duttilità nel giocare in diverse posizioni.

Tutte caratteristiche che farebbero del centrale camerunese un elemento importante per la Vecchia Signora.

Oltre a Boyomo, il club bianconero segue anche altre piste estere come Milan Skriniar e Kim Min-Jae. Il primo presenta un contratto da 9 milioni col Fenerbahce, mentre il secondo ha una valutazione vicina ai 30 milioni. Sullo sfondo viva anche la pista Disasi, ormai fuori dal progetto del Chelsea con la Juve che potrebbe puntare ad un prestito secco.