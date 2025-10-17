Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 potrebbe determinare un addio anticipato da parte del centrocampista americano seguito da diversi club europei. Una delle società maggiormente interessate è il Marsiglia di Roberto De Zerbi, pronto ad un'offerta durante la sessione di calciomercato invernale.

Il Marsiglia mette nel mirino McKennie per gennaio

Weston McKennie non è una prima scelta per Igor Tudor che lo ha utilizzato in poche occasioni in questo inizio di stagione. Il contratto in scadenza e la volontà di giocare con maggiore continuità starebbero spingendo il classe 98 a valutare nuove opportunità in vista di gennaio.

Stando alle ultime indiscrezioni, oltre ad alcuni club della MLS, anche il Marsiglia starebbe monitorando il profilo del centrocampista americano, ritenuto da Roberto De Zerbi una valida opzione per puntellare il centrocampo. L'OM è partito bene in questa stagione e vuole ritagliarsi uno spazio importante sia in campionato che in Champions League. Il club francese nella prossima finestra di calciomercato potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 7-8 milioni per intavolare una trattativa concreta con la Juventus.

L'eventuale cessione di McKennie e la posizione in bilico di Koopmeiners potrebbero aprire nuovi scenari a centrocampo, con la dirigenza bianconera chiamata a rinforzare la mediana.

Sono diversi i nomi sul taccuino di Comolli, tra cui Sergej Milinkovic Savic che visto il contratto in scadenza nel 2026, a gennaio potrebbe lasciare l'Al-Hilal. Resta viva anche la candidatura di Morten Frendrup, valutato attorno ai 20 milioni dal Genoa.

Retroscena Thuram, rifiutata un'offerta del Liverpool in estate

Kenan Yildiz non è il solo calciatore della Juventus richiesto sul fronte calciomercato. Anche Kheprhen Thuram è molto apprezzato, soprattutto in Premier League. Stando ad alcuni retroscena, il club bianconero durante la scorsa sessione di calciomercato avrebbe rifiutato un'offerta da parte del Liverpool. L'obiettivo del club bianconero è quello di blindare i calciatori chiave dello scacchiere di Igor Tudor.

A gennaio la Vecchia Signora, oltre a puntellare il centrocampo, proverà a portare a Torino un esterno che abbia nel proprio curriculum qualità ed esperienza. Il nome in cima alla lista dei desideri del club bianconero resta quello di Molina, che a gennaio potrebbe lasciare l'Atletico Madrid.