La Juventus ha iniziato a muoversi in vista del calciomercato di gennaio. In virtù dell'infortunio riportato al menisco da Gleison Bremer, che lo terrà fuori per circa due mesi, la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a sondare diverse piste per rinforzare il pacchetto arretrato. Tra i profili monitorati ci sarebbe anche quello di Milan Skriniar che potrebbe lasciare il Fenerbahce a gennaio.

Juve, possibile offerta per Skriniar a gennaio

Dopo l'addio di Josè Mourinho, il centrale slovacco Milan Skriniar starebbe valutando delle eventuali proposte per ritornare in Italia, dove ha offerto ottime prestazioni con le maglie di Sampdoria ed Inter.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il classe 95 sarebbe l'obiettivo numero uno della Vecchia Signora per sostituire Bremer. A gennaio la Vecchia Signora potrebbe cercare di imbastire una trattativa con il club turco. Un'offerta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe convincere il Fenerbahce a cedere uno dei calciatori più importanti della rosa.

Skriniar rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus. Con l'eventuale arrivo dell'ex Inter ed il rientro a pieno regime di Bremer, Tudor potrebbe avere a disposizione una difesa di ferro per poter competere al meglio sia in Italia che in Europa.

Il difensore slovacco non è la sola pista seguita dalla dirigenza bianconera. La Juventus starebbe infatti monitorando anche Kim Min-Jae.

Il Bayern Monaco a fronte di un'offerta attorno ai 30-35 milioni potrebbe lasciarlo partire. La terza alternativa in casa Juventus porta al nome di Beraldo, valutato 20 milioni dal Paris Saint Germain.

Le idee per il centrocampo, da Kessie a Ceballos

Altro reparto che potrebbe subire delle modifiche già a gennaio è il centrocampo. La dirigenza bianconera sarebbe infatti alla ricerca di un mediano che possa garantire equilibrio tra i reparti. Oltre a Milinkovic Savic, la Vecchia Signora starebbe monitorando il profilo di Frank Kessie. L'ex Milan, attualmente all'Al-Ahli, gradirebbe e non poco tornare in Italia. Il club saudita a fronte di un'offerta attorno ai 12-13 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire già a gennaio.

Altro profilo da prendere in considerazione è quello di Dani Ceballos, non ritenuto incedibile dal Real Madrid. Il centrocampista spagnolo, che vorrebbe giocare con maggiore continuità e starebbe valutando di lasciare i Blancos. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 15-20 milioni.