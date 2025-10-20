Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto su Youtube, la Juventus starebbe valutando se prendere un traghettatore al posto di Tudor che possa tenere la squadra fino a giugno per poi scegliere un nome più di prestigio.

Juventus, Moretto: 'L'idea sarebbe quella di andare su un traghettatore al posto di Tudor e scegliere un tecnico a giugno'

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube della Juventus e di quelli che potrebbero essere gli sviluppi della vicenda allenatore: "E' il tema più caldo, è il tema forse più di attualità, anche per quanto riguarda l'urgenza della situazione legata al campo dopo la sconfitta della Juventus contro il Como in trasferta per 2-0.

Ci sono dei rapporti freddi tra Comolli e Tudor: ci sono delle visioni differenti su alcune scelte di campo e di gestione. Insomma, la situazione interna non è fluida. Quello che io posso confermare anche oggi dopo il KO dei bianconeri al Sinigaglia è che la società piemontese continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor e sta valutando il suo futuro, sta valutando il tipo di percorso con o senza il croato. Quindi ci sono delle valutazioni in corso e l'ideale o comunque il pensiero preponderante in questo momento sarebbe quello di andare a puntare su un allenatore che possa fungere da traghettatore, che possa comunque realizzare dei risultati immediati sul campo per poi dopo decidere con calma a fine anno il profilo su cui puntare per il futuro della Juventus"

Moretto ha poi aggiunto: "Quindi diciamo che ad oggi ci sono delle valutazioni in corso sia sulla posizione di Tudor, sia sul tipo di profilo su cui puntare eventualmente al posto del croato.

Quindi resta una situazione calda, resta una situazione importante e sotto osservazione. Sicuramente uno dei nomi valutati in questo momento è quello di Raffaele Palladino, ma non è il solo. Però aggiungo anche che la situazione attuale dell'allenatore, potrebbe influenzare la scelta del direttore sportivo, perché non ci sono certezze in questo momento per quanto riguarda l'allenatore e ci potrebbero essere anche delle virate improvvise su determinati profili di ds. E' vero, Marco Ottolini è il favorito da settembre, ma non si è arrivati ancora alle firme. La situazione tra la Juventus e il dirigente del Genoa in questo momento è bloccata e quindi all'interno della Continassa stanno riflettendo anche su questo punto".

Juve, i tifosi rispondono a Moretto: 'Palladino? E' arrivato settimo nel suo anno migliore'

Le parole di Moretto hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "La Juventus deve prendere un allenatore che sa vincere...Palladino è arrivato nella sua miglior stagione settimo in Serie A, quindi piuttosto prendiamone uno forte" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Avevamo bisogno di due ottimi centrocampisti hanno preso tre attaccanti! Dovevamo magari trattenere Veiga che è forte! Bremer si sapeva che per tutto l'anno non ci si poteva contare! Campagna attuale disastrosa. Palladino? Non è da grande squadra".