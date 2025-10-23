Nelle scorse ore il giornalista Massimiliano Nerozzi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come una grossa fetta del pubblico della Juventus stia ricordando le due azioni da gol sbagliate da Vlahovic e Openda nella gara contro il Real Madrid, dimenticandosi le 28 conclusioni effettuate dal club spagnolo.

Nerozzi i controtendenza: 'Per molti restano solo le occasioni di Vlahovic e Openda e scompaiono i 28 tiri del Real'

La Juventus ha disputato una gara intraprendente sul campo del Real Madrid in Champions League, perdendo solo di misura contro una delle formazioni ritenute fra le più forti al mondo.

Molti tifosi bianconeri si sono detti soddisfatti della gara giocata dai ragazzi di Igor Tudor sul campo del Bernabeu, ma tra questi non compare Massimiliano Nerozzi. Il giornalista del Corriere, infatti, sul proprio account X ha scritto un messaggio che va in controtendenza rispetto a una buona fetta di pubblico juventino: "È curioso come la rilevanza emotiva (la passione per la Juve, immagino) attivi la memoria selettiva, almeno a scorrere il J-Twitter stanotte: restano le “due occasioni di Vlahovic e Openda” e scompaiono i 28 tiri del Real (e un paio di miracoli di Di Gregorio)".

Un commento, che in effetti rispecchia una narrazione eccessivamente ottimista di una parte del pubblico bianconero che si è sostanzialmente accontentato di non essere uscito con le ossa rotte da un campo che fa paura a tanti.

È anche giusto però considerare il momento che stava attraversando la Juventus, reduce prima della gara di Madrid da cinque pareggi consecutivi e una sconfitta incassata a Como. Numeri che avrebbero fatto presagire una debacle contro un avversario di primissimo livello.

Juventus, i tifosi rispondono a Nerozzi: 'Visto l'andazzo dell'ultimo mese pensavamo di fare la fine del Napoli'

Le parole di Nerozzi non sono passate inosservate ma anzi hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Secondo me non è memoria selettiva. È che semplicemente, visto l’andazzo dell’ultimo mese, pensavamo di fare la fine del Napoli a Eindhoven. E quindi una prestazione decente ci esalta. E questa cosa qui ci deve far riflettere parecchio su cosa siamo oggi", sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Il dubbio amletico è questo… giocare senza aver nulla da perdere contro il Real al Bernabeu è un conto, avere l’onere di portare a casa i tre punti è un altro. Se il problema per Tudor era il calendario, nelle prossime cinque pretendo filotto di 15 punti".

Infine un tifoso sottolinea: "Quello che disturba nei commenti e nelle interviste è che sembrano tutti soddisfatti per una sconfitta dignitosa e per aver evitato la goleada".