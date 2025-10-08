Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Sandro Sabatini, qualora le cose non dovessero migliorare in casa Juventus, la società potrebbe già pensare di sollevare dall'incarico Igor Tudor per rimpiazzarlo con uno tra Luciano Spalletti e Roberto Mancini.

Juventus, Sabatini: 'Se Tudor non cambierà le cose, Spalletti e Mancini resteranno le prime opzioni'

"Luciano Spalletti o Roberto Mancini sono le opzioni vagliate dalla Juventus se le cose non dovessero cambiare", questa è l'indiscrezione riferita su YouTube da Sandro Sabatini in merito a un possibile avvicendamento sulla panchina dei bianconeri.

Il giornalista ha poi sottolineato: "Tudor deve stare attento, perché se la situazione dovesse persino peggiorare è naturale che la Juventus prenderà in considerazione anche il cambio in panchina, con Spalletti o Mancini fra i favoriti. Questo perché non si può rischiare con altre soluzioni secondarie ed è evidente che entrambi gli ex CT dell’Italia sono liberi, a differenza di Conte e Gasperini, che non erano disponibili quando si è arrivati alla conferma di Tudor. Il cambio non lo sto auspicando: dico che, secondo me, sarebbe ingiusto e anche incomprensibile sotto tanti punti di vista, compreso quello economico più che tecnico. La Juventus, infatti, si troverebbe a dover pagare Thiago Motta e Tudor in questa stagione e anche nella prossima.

In pratica, si tratterebbe di una spesa di circa venti milioni di euro a stagione solo per gli allenatori, senza contare l’eventuale ingaggio di Spalletti o Mancini".

Sabatini ha aggiunto: "Penso che il buon Comolli non possa in alcun modo permettersi fantasie. È un bravo dirigente, altrimenti non sarebbe arrivato dove si trova, ma questa è la Juventus: una realtà diversa da qualsiasi altra esperienza. Nella carriera di un manager contano anche le vittorie, e Comolli non ne ha ancora ottenute: è un dirigente capace, ma non ha ancora vinto nulla. Inizierà a farlo proprio con la Juventus? Forse. Mi stupisce, però, il fatto che non sia stato nominato un direttore sportivo. Chi è stato ingaggiato?

Modesto, reduce dalla retrocessione con il Monza, per affiancare Tudor. Perché non è arrivato il ds? Perché quel ruolo lo ricopre Chiellini? Secondo me Giorgio è un personaggio meraviglioso, una persona straordinaria: un ex calciatore dotato di intelligenza, carattere, preparazione e dell’esperienza necessaria per fare il dirigente ad alto livello. Tuttavia, deve uscire dall’equivoco: o sta in prima fila o in seconda, ma a volte sembra restare un po’ troppo nelle retrovie per osservare come si evolve la situazione. E questo non è il modo migliore per gestire la Juventus".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini

Le parole di Sabatini hanno acceso il dibattito sul web. "Ma si può criticare a questo livello un allenatore che è a tre punti dalla vetta, ha vinto contro l'Inter e pareggiato con questo Milan?", scrive un utente su YouTube.

Un altro poi aggiunge: "Diciamo che il problema è anche la preparazione atletica, che non c'è stata a causa del Mondiale per club, e con i due punti in più rubati a Verona la Juve sarebbe a un punto dalle prime".