La Juventus sembra aver individuato la figura giusta per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Come rivelato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club bianconero sta definendo la nuova struttura dirigenziale che accompagnerà il lavoro di Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto, con un nome in particolare che si è imposto come principale candidato. Romano ha infatti spiegato: “Dobbiamo parlare di Juventus abbiamo raccontato come la Juve si stia avvicinando lentamente ma con forza alla scelta del suo nuovo direttore sportivo operativo.

Qui sappiamo di una struttura che già coinvolge ovviamente Damien Comolli, Giorgio Chiellini, lo stesso François Modesto e un direttore sportivo in dirittura d’arrivo. Abbiamo detto che si sta lavorando in questa direzione. Bene, il nome che ci risulta da favorito dopo le verifiche fatte nelle ultime 24 ore è il nome di Marco Ottolini, direttore sportivo attualmente al Genoa. Non è l’unico nome sulla lista della Juventus, c’è una shortlist con più nomi, ma Ottolini è il favorito”.

Le parole di Romano

Dalle parole del giornalista emerge quindi che Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del Genoa, è in cima alla lista della Juventus per ricoprire un ruolo chiave nel nuovo corso bianconero. Il dirigente, che in passato ha già avuto esperienze nella società torinese, è considerato una figura competente e con caratteristiche molto apprezzate all’interno del club.

Tuttavia, nonostante la forte candidatura, la trattativa non è ancora chiusa e serviranno ulteriori passi per arrivare a un’intesa definitiva. Romano ha infatti precisato: “Ottolini ci risulta essere il mister X che vi abbiamo raccontato in questi giorni per riguardo al ruolo di direttore sportivo della Juventus. Entriamo anche un po’ in questa scelta della Juventus con Marco Ottolini. La Juventus c’è già stato ed è certamente un profilo gradito internamente, è un profilo con delle caratteristiche che la Juventus riconosce come giuste. Poi, ripetiamo, da qui a definirlo fatto ci sono ancora dei passaggi assolutamente importanti da fare, non ci sono ancora accordi completati o accordi raggiunti, ma all’interno della Juventus la figura favorita in questo momento è quella di Marco Ottolini.

Aspettando ancora, come detto, dei passaggi, aspettando ancora che si possano confermare determinate parti importanti di questo dialogo, Ottolini è il numero uno dei candidati per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus”.

In passato Ottolini si è distinto per la capacità di scovare talenti e gestire operazioni di mercato con equilibrio.

Braz non è stato vicino alla Juventus

Infine, Romano ha voluto chiarire anche un altro aspetto legato ai rumors di mercato, smentendo le voci che accostavano Rui Pedro Braz al club bianconero: “A proposito della Juve era immerso anche un altro nome e volevamo raccontarvi anche un po’ di più su questo, il nome di Rui Pedro Bratz che al Benfica ha fatto un lavoro molto importante negli ultimi anni, è stato insomma il braccio destro, il 'braccio armato' di Rui Costa al Benfica che ha chiuso tante operazioni importanti.

Rui Pedro Bratz però non è mai stato realmente in corsa per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, aveva un’offerta importante dall’Inghilterra,ma ha firmato nei giorni scorsi con l’Al Ahli e quindi la sua carriera continuerà in Arabia Saudita, non è mai stato un discorso veramente avviato o vicino per quanto riguarda la Juventus”.