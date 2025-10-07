Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta le tante voci che si stanno accavallando sui social e che vorrebbero una nutrita fetta di tifosi della Juventus scontenti della gestione tecnica di Igor Tudor. Secondo Tolomei quindi, l'eventuale successore del croato sarebbe un nome fra Mancini, Spalletti o Xavi.

Juventus, Tolomei: 'Esonerare Tudor a ottobre mi sembra assurdo ma se pure fosse chi arriverebbe al suo posto, Mancini?'

L'inizio di stagione che sta vivendo la Juventus non sta soddisfacendo una grossa fetta di pubblico bianconero e qualcuno sta cominciando a puntare il dito dritto contro l'allenatore.

A Tudor, tra le tante cose, verrebbe imputato di non essere all'altezza della panchina sulla quale siede e molti vorrebbero un allenatore dal curriculum più vincente. Proprio dei nomi che tornerebbero a circolare attorno alla Juventus qualora il croato venisse sorprendentemente sollevato dall'incarico ha scritto su X il giornalista Guido Tolomei: "Non sono contento della Juve. Sono molto preoccupato per la Juve. Ma come sempre non basta urlare e sbraitare, bisogna anche pensare. Posto che non esonererei mai Tudor al 6 di ottobre, facciamo finta che accada e che ci troviamo tutti belli soddisfatti a darci da soli la pacca sulla spalla: e poi? Spalletti? Mancini? Xavi? Terzic? Pietà".

Tutti nomi, quelli fatti da Tolomei, che non sono certamente casuali, in quanto avrebbero già fatto parte di una short list composta dall'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli quando nella scorsa stagione Thiago Motta era ormai a un passo dall'esonero.

C'é chi come Spalletti, che anche di recente sarebbe stato accostato alla vecchia signora, in quanto senza panchina e disponibile a tornare solo in un club di alto cabotaggio.

Juventus, i tifosi rispondono a Tolomei: 'Chi chiede la testa di Tudor a ottobre non può essere preso sul serio'

Le parole di Tolomei su un eventuale avvicendamento sulla panchina della Juventus hanno scatenato la discussione sul web: "Chi chiede la testa di Tudor a ottobre però non può essere preso sul serio. Sai già dall'inizio di stagione che questa squadra lotta per entrare nelle quattro di Champions, difficile chiedere altro. Ci sono dei problemi (anche di rosa), vediamo se riesce a sistemarla" scrive un utente su X.

Un altro invece aggiunge: "Dare ancora la guida a Tudor è un atteggiamento irresponsabile. Sto notando che una parte dell'ambiente Juve sta convivendo con la "derealizzazione". Comunque, Spalletti è il solo che ha le capacità di superare le avversità in qualsiasi situazione mentalmente".