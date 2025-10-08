Il futuro di Dusan Vlahovic resta un'incognita in casa Juventus. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 e la volontà di punta su Jonathan David, starebbero spingendo il club bianconero a valutare delle offerte già per gennaio così da non perdere il calciatore a parametro zero. Diversi i club sulle sue tracce, tra cui il Milan che potrebbe proporre uno scambio inserendo il cartellino di Samuele Ricci.

Pressing del Milan per Vlahovic, possibile scambio con Ricci

Il mediano italiano non è riuscito a ritagliarsi molto spazio in questo inizio di stagione con Max Allegri, complice il grande avvio di stagione di Modric e le prestazioni di livello da parte degli altri centrocampista come Fofana e Rabiot.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'ex capitano del Torino potrebbe esser inserito come pedina di scambio per arrivare a Dusan Vlahovic. Il serbo resta ancora un obiettivo di mercato dei rossoneri che potrebbero provare un ulteriore assalto a gennaio. Al momento si parla di un'idea e non di una reale trattativa che appare al momento difficile per diverse motivazioni. La prima legata alla volontà della Juve di monetizzare dalla cessione dell'attaccante classe 2000 il cui cartellino si aggira attorno ai 20-25 milioni; la seconda legata alla forte concorrenza dei top club europei che non avrebbero difficoltà ad accontentare le richieste bianconere e soprattutto l'entourage del calciatore che vorrebbe un ingaggio vicino ai 12 milioni percepiti in bianconero.

Juve, difficile la pista Guehi

La Juventus è molto attiva anche sul fronte acquisti e sta iniziando a valutare le prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva. La società bianconera vorrebbe puntellare la retroguardia con un acquisto di grande spessore ed uno dei nome maggiormente seguiti è quello di Marc Guehi, forte difensore inglese e capitano del Crystal Palace. Il classe 2000 non ha ancora rinnovato il proprio contratto con le "Eagles" che scade nel giugno 2026 e la Juve vorrebbe approfittare per intavolare una trattativa concreta. Una trattativa che però appare molto difficile visto l'interesse di altri top club europei come Liverpool, Real Madrid e Barcellona che potrebbero provare ad accaparrarsi il 25enne già a gennaio così da battere la concorrenza.

Viste le difficoltà per il centrale inglese, la Vecchia Signora valuta possibili alternative come Kalidou Koulibaly che potrebbe lasciare l'Ali-Hilal visto il contratto in scadenza nel giugno 2026. Non tramonta la pista Mario Gila, il cui cartellino si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro. Infine, da non scartare l'ipotesi Beraldo già trattato nella scorsa sessione di mercato.