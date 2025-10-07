In casa Juventus è già tempo di pensare alla prossima sessione di calciomercato. L'obiettivo sarebbe quello di portare a Torino un centravanti di ruolo, che possa garantire gol. Il ds bianconero Damien Comolli avrebbe iniziato a seguire diversi profili, tra cui quello di Joshua Zirkzee, che al Manchester United sta facendo fatica a trovare spazio.

La Juve monitora Zirkzee per gennaio, piace anche al Milan

La Juventus, stando alle ultime news di calciomercato, sarebbe tornata sulle tracce di Joshua Zirkzee. Un tentativo per l'attaccante olandese la vecchia signora lo aveva fatto un paio di stagioni fa, quando ancora indossava la maglia del Bologna, e sulla panchina bianconera siedeva Thiago Motta.

Zirkzee, al Machester United sotto la guida tecnica di Ruben Amorim, sta facendo molta fatica a trovare spazio. La Juve a gennaio potrebbe fare un tentativo per portarlo a Torino. I Red Devils non intendono fare sconti e si siederanno al tavolo delle trattative soltanto a fronte di un'offerta che si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro. Zirkzee piace anche al Milan che starebbe monitorando con interesse la situazione.

Per arrivare alla cifra richiesta dal Manchester United e battere la concorrenza dei rossoneri, la Juventus potrebbe sacrificare Teun Koopmeiners, che in bianconero non ha ancora messo in evidenza il suo potenziale tecnico.

Koopmeines piace molto alla Roma, che a gennaio potrebbe bussare alla porta della Vecchia Signora.

Nella capitale il mediano olandese ritroverebbe Gian Piero Gasperini, tecnico con il quale a Bergamo era riuscito ad esprimersi ai massimi livelli.

Vlahovic verso l'addio alla Juve, nessun apertura al rinnovo

L'avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus si avvia verso i titoli di coda. Il club bianconero non ha ancora discusso del rinnovo con l'attaccante serbo, che il prossimo giugno andrà in scadenza di contratto.

Vlahovic si è reso protagonista di un ottimo avvio di stagione sfornando gol e assist, ma questo non è bastato ad aprire uno spiraglio in ottica futura. L'ex centravanti della Fiorentina pertanto avrebbe iniziato a guardarsi intorno, forte del gradimento che nutre per lui Massimiliano Allegri.

Il Milan, a gennaio potrebbe provare a intavolare una trattativa con la Juve, che - onde evitare di perderlo a parametro zero - potrebbe abbassare notevolmente la richiesta economica del cartellino, che in estate si aggirava attorno ai 30/35 milioni di euro. All'attaccante serbo sarebbe interessato anche il Barcellona, alla ricerca dell'erede di Robert Lewandowski. Il club blaugrana potrebbe farsi vivo in estate qualora DV9 dovesse restare senza squadra.