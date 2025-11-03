La Juventus comincia a muoversi in vista del mercato di gennaio e, secondo indiscrezioni, Luciano Spalletti avrebbe già fatto pervenire alla dirigenza le prime richieste per potenziare la rosa. Il tecnico toscano, arrivato da pochi giorni per dare nuova linfa al progetto bianconero, avrebbe individuato un nome per potenziare la difesa, quello di Kim Min-jae.

Juve, Kim sarebbe stato indicato da Spalletti per rafforzare la difesa

Se per la mediana la priorità resta quella di inserire un elemento in grado di dare qualità e profondità a un settore che, numericamente e tecnicamente, necessita di rinforzi, l’attenzione principale di Spalletti si starebbe ora spostando sulla retroguardia.

E qui, il nome in cima alla lista del toscano sarebbe appunto Kim Min-jae.

Il difensore sudcoreano, oggi al Bayern Monaco, ha rappresentato uno dei pilastri del Napoli campione d’Italia nella stagione 2022-23, proprio sotto la guida di Spalletti. Con lui al centro della difesa, i partenopei hanno costruito una solidità senza precedenti, base del trionfo che ha riportato lo scudetto sotto il Vesuvio dopo oltre trent’anni.

Kim, dal canto suo, non avrebbe nascosto il desiderio di cambiare aria già a gennaio a causa di una concorrenza altissima nel Bayern. Una situazione che avrebbe convinto il sudcoreano a cercare una destinazione dove poter ritrovare continuità e minuti preziosi in vista del Mondiale 2026, appuntamento a cui vuole arrivare nella miglior condizione possibile.

Juventus, una trattativa complicata sotto tutti gli aspetti da portare a termine per soddisfare Spalletti

La trattativa, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Bayern Monaco è notoriamente una “bottega cara” e difficilmente si priverà di un elemento di tale spessore per meno di 35 milioni di euro. Un investimento importante, che la Juventus potrebbe non essere disposta a sostenere in un mercato ritenuto di riparazione come quello invernale.

Più probabile che il club bianconero tenti la strada di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di dilazionare l’operazione e di testare il giocatore nei sei mesi iniziali. Un’ipotesi che potrebbe incontrare il favore dello stesso Spalletti, desideroso di ritrovare uno dei suoi uomini chiave nella costruzione di un progetto tecnico ambizioso e duraturo.

La sensazione è che gennaio porterà novità importanti in casa Juventus, e che Spalletti sia pronto a plasmare la squadra secondo la propria idea di calcio. Kim rappresenterebbe il primo, importante tassello di una Vecchia Signora pronta a ritrovare solidità, carattere e, soprattutto, identità.