La Vecchia Signora è pronta a scendere in campo contro il Cagliari il prossimo sabato, 29 novembre, alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Una sfida che vedrà i bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, affrontare i sardi di Fabio Pisacane nella cornice della 13ª giornata di Serie A. Dopo un periodo di alti e bassi, la Juventus cercherà con determinazione i tre punti per avvicinarsi alle posizioni di vertice, mentre il Cagliari proverà a strappare almeno un punto nonostante le difficoltà derivanti da diversi infortuni.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

La Juventus dovrebbe partire con un modulo 3-5-1-1: davanti a Di Gregorio, la difesa sarà composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo spazio a Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram e Kostić, con Yıldız a supportare l’unica punta David, anche se Vlahovic è in ballottaggio.

Il Cagliari risponde con un 3-5-2: Caprile tra i pali, difesa composta da Zappa, Deiola e Luperto. A centrocampo vedremo Palestra, Adopo e Prati supportati sugli esterni da Folorunsho e Obert. In avanti il tandem S. Esposito e Borrelli cercherà di impensierire la retroguardia bianconera.

Indisponibili per la Juventus sono Bremer, Pinsoglio, Rugani e Milik. Tra le fila del Cagliari, assenze certe di Belotti, Ze Pedro, Mazzitelli e il dubbio su Mina.

Quote di Juventus-Cagliari: bianconeri nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, la Juventus è ampiamente favorita per questa sfida. William Hill quota la vittoria della Juve a 1.33, il pareggio a 4.80 e il successo del Cagliari a 9.00. Simili le valutazioni di Bet365, con quote di 1.30 per la vittoria bianconera, 5.50 per il pareggio e 10.00 per un colpo esterno dei sardi. Gli uomini di Spalletti partono quindi con i favori del pronostico, ma dovranno fare attenzione a non sottovalutare un Cagliari affamato di punti.

Le statistiche dei protagonisti: occhi puntati su Yildiz

Filip Kostić è uno dei perni su cui Spalletti fa affidamento per dare spinta e qualità al centrocampo juventino.

Nelle sue apparizioni in questo campionato, ha già messo a segno 2 reti e fornito un assist, con una percentuale di passaggi riusciti che denota precisione e incisività (134 totali, 9 chiave).

Khéphren Thuram, il talentuoso centrocampista francese, si è dimostrato un valore aggiunto per i bianconeri, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva. In 11 partite, ha segnato 1 gol e realizzato 1 assist, dimostrando la sua capacità di adattarsi a vari ruoli e situazioni.

Kenan Yıldız, con soli 20 anni, è già tra i protagonisti di questa Juventus. Ha collezionato 11 presenze e in oltre 914 minuti di gioco, Yıldız ha totalizzato 2 gol e 3 assist, facendo segnare anche un rigore. La sua abilità nei dribbling (33 tentativi, 16 riusciti) lo rende un elemento imprevedibile della manovra offensiva bianconera.

Dal lato del Cagliari, spiccano le prestazioni del difensore Adam Obert e del giovane centrocampista Marco Palestra. Obert ha giocato 10 partite con una presenza solida in difesa, mentre Palestra ha impressionato per la sua capacità di impostare il gioco (246 passaggi, 9 chiave) e per la determinazione nei duelli, vincendone 69 su 104.