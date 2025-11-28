Sabato 29 novembre, allo stadio Ennio Tardini di Parma, andrà in scena una sfida di grande interesse per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26 tra Parma e Udinese. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15:00, una gara che promette emozioni considerando le necessità di entrambe le formazioni di ben figurare. Dopo l'impresa in trasferta al Bentegodi, il Parma di Cuesta cercherà di confermare il buon momento di forma tra le mura amiche. Dall'altra parte, l'Udinese arriva con la voglia di riscatto, guidata in campo dal talento di Nicolò Zaniolo.

Le probabili formazioni di Parma-Udinese

Il Parma, allenato da Cuesta, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: in porta Corvi, difesa a tre con Delprato, Troilo e Valenti. A centrocampo spazio a Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez e Valeri. In avanti, la coppia Patrick Cutrone e Mateo Pellegrino avrà il compito di offendere.

L'Udinese risponderà con una formazione speculare, il 3-5-2 di Runjaic vedrà probabilmente Okoye tra i pali, supportato in difesa da Kabasele, Kristensen e Solet. Sulla mediana Zanoli e Rui Modesto dovrebbero presidiare le fasce, mentre Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta agiranno centralmente. Davanti, le incursioni di Zaniolo e l'attacco di Keinan Davis cercheranno di creare scompiglio nella difesa avversaria.

Quote di Parma-Udinese: sfida in equilibrio

I bookmakers prevedono un incontro bilanciato. William Hill quota la vittoria del Parma a 2.62, il pareggio a 3.00 e la vittoria dell'Udinese a 2.75. Bet365 offre quote simili, con il successo casalingo a 2.70, il pareggio a 3.00 e la vittoria ospite a 2.80. Indice di una partita con pronostico incerto, dove i singoli episodi potrebbero fare la differenza.

Le statistiche dei giocatori più attesi

Per il Parma, Patrick Cutrone spera di trovare nuovamente la via del gol dopo un inizio di stagione di apprendistato.

L'attaccante comasco ha collezionato 11 presenze in questa stagione concludendo solo 7 volte nello specchio della porta avversaria e segnando un gol. A sostenerlo in avanti ci sarà Mateo Pellegrino, che finora ha disputato 12 partite da titolare, siglando 4 reti. La sua capacità di vincere duelli (92 su 209) e la precisione nei dribbling (9 successi su 13 tentativi) rappresentano un'arma letale per i gialloblù.

Nell'Udinese, i riflettori sono puntati su Nicolò Zaniolo. Con 10 presenze stagionali e 3 gol all'attivo, l'ex Roma cerca di capitalizzare la sua abilità nei duelli e nei dribbling, avendo conquistato 40 duelli su 105 e completandone con successo 11 su 27 tentativi di dribbling. Accanto a lui, Keinan Davis, autore di 3 gol e 1 assist, si è distinto per la sua tenacia nei duelli – vincendone 51 su 102 – e per la sua capacità di inserirsi negli spazi.