Un possibile intreccio di mercato tra Juventus e Inter comincia a prendere forma in vista della prossima estate. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che su X ha scritto: "Si sta discutendo di un possibile scambio tra Manuel Locatelli e Davide Frattesi". Un’operazione che, se confermata, avrebbe del clamoroso, considerando il peso dei due centrocampisti nelle rispettive rose e la storica rivalità tra i due club.

Spalletti spinge per Frattesi, Inter su Locatelli

Secondo quanto riportato da Konur, il tecnico bianconero Luciano Spalletti vedrebbe in Frattesi il profilo ideale per dare più intensità e inserimenti al centrocampo juventino.

Il centrocampista dell’Inter, infatti, garantisce corsa e capacità di attaccare gli spazi, caratteristiche che potrebbero completare la mediana bianconera. Diverso il discorso per Locatelli, considerato più statico ma dotato di qualità geometriche e visione di gioco che restano molto apprezzate.

Sul fronte nerazzurro, il tecnico Cristian Chivu potrebbe dare il proprio consenso all’operazione. Il motivo principale sarebbe legato al futuro incerto di Hakan Çalhanoğlu, possibile partente nella prossima sessione estiva. In caso di addio del regista turco, l’Inter avrebbe bisogno di un centrocampista capace di gestire il possesso e dettare i tempi di gioco, identikit che corrisponde proprio a Locatelli.

Lo scambio, dunque, risponderebbe alle esigenze tecniche di entrambe le squadre.

Valutazioni simili e trattativa possibile

Un altro aspetto che potrebbe favorire l’operazione riguarda la valutazione economica dei due giocatori. Sia Locatelli sia Frattesi, infatti, verrebbero stimati attorno ai 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe uno scambio quasi alla pari. Una soluzione che renderebbe l’affare più semplice dal punto di vista finanziario, evitando esborsi significativi per entrambe le società.

Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione, ma l’ipotesi di uno scambio tra Juventus e Inter accende inevitabilmente l’attenzione. Molto dipenderà dalle strategie estive dei due club e dalle eventuali cessioni a centrocampo.

Se davvero Çalhanoğlu dovesse lasciare Milano e la Juventus decidesse di cambiare volto alla mediana, l’operazione Locatelli-Frattesi potrebbe trasformarsi da semplice suggestione a trattativa concreta, con effetti rilevanti sugli equilibri del prossimo campionato.