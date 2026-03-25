L'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Juventibus e riferendosi a Kenan Yildiz, giovane stella del club bianconero, ha detto a sorpresa: "Io credo che Spalletti abbia fatto bene alla squadra, perché ha ridato tanta convinzione ma per vincere ci vuole altro. Ad esempio, tutti santificano Yildiz e lo definiscono un fenomeno ma per me è soltanto un buon giocatore. Ha buoni piedi e sa saltare anche due o tre avversari, ma quando lo fa spesso e volentieri non serve i suoi compagni. L'hanno definitivo uomo squadra ma non lo è, quindi bisogna stare attenti a come si parla di determinati calciatori".

Juventus, Moggi: 'Yildiz? Buon giocatore ma non chiamatelo stella'

Moggi ha proseguito su Yildiz: "E' un buon giocatore, sicuramente può svariare da esterno e anche come punta, facendo qualche gol, ma non chiedetegli di dare una mano alla squadra. Basti vedere l'ultima partita che ha giocato con il Sassuolo per capire questo. Parliamo certamente di un elemento che può fare dei gol, ma un conto è essere un centrocampista e se salti due o tre avversari in certe posizioni crei anche la superiorità numerica, ma se lo fai da esterno fai perdere tempo ai tuoi compagni".

L'ex dirigente ha proseguito: "Yildiz una stella? No, se lo fosse porterebbe avanti la squadra da solo e non mi piace neanche l'accostamento a Del Piero.

L'ex numero 10, quando arrivai alla Juventus, era stato venduto al Parma ma io andai a New York dal presidente del club emiliano per riprendermelo e dargli al suo posto Dino Zoff. Questo perché avevo capito quanto avrebbe potuto fare la differenza. Ora non voglio limitare l'importanza che ha Yildiz per questa squadra, ma essere funambolico e saltare qualche difensore non significare essere uomo squadra".

Locatelli e la mancanza in mediana

Moggi ha concluso sulla Juventus parlando dei problemi a centrocampo dei bianconeri: "I bianconeri dovrebbero cominciare a prendere dei calciatori con caratteristiche ben precise, partendo dal centro e da un mediano che sa dare la palla agli attaccanti. Non sarà mica Locatelli a poter fare questo vero? Perché ho sentito tanta gente magnificarlo ma parliamo di un buon giocatore davanti alla difesa per buttare la palla fuori dallo stadio".