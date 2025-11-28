Lecce e Torino si preparano a scontrarsi sul glorioso prato del Stadio Via del Mare, domenica 30 novembre alle ore 12:30. La partita, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26, si preannuncia ricca di spunti tattici e tecnica sopraffina. Nonostante l'inverno incipiente, l'attesa è già calda in Salento, dove i giallorossi cercheranno di sfruttare il calore casalingo per arginare la marcia dei granata, ad oggi leggermente favoriti sulla carta.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

Di Francesco, alla guida dei salentini, sembra orientato a schierare i suoi con un 4-3-3 aggressivo: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil.

Sarà infatti Stulic a tentare di pungere al centro dell’attacco, sempre in caccia del suo primo gol in Serie A.

Torino deve sopperire all'assenza dell'infortunato Simeone ma recupera Adams, pronto a tornare titolare dopo i problemi fisici. Baroni schiererà i suoi con un dinamico 3-5-2: Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Ngonge.

Quote di Lecce-Torino: granata leggermente favoriti

L'orientamento generale tra i bookmaker tende a favorire il Torino.

William Hill offre la vittoria degli ospiti a 2.60, mentre il successo del Lecce e il pareggio sono entrambi quotati a 2.90. Simili valutazioni da Bet365, che quota i granata a 2.70, il pari a 2.88 e i padroni di casa a 3.00. Resta comunque tutto aperto in una sfida che spesso riserva sorprese.

Le prestazioni dei giocatori chiave: potenziale in campo

Riccardo Sottil, attaccante giallorosso, sta cercando di trovare continuità.

In questa stagione con il Lecce, ha totalizzato 7 presenze e segnato 1 gol, oltre a fornire 1 assist. È noto per la sua capacità di creare occasioni grazie alla sua velocità e dribbling, peculiarità che lo rendono un incubo per le difese avversarie.

Per i granata, sarà fondamentale la prestazione di Nikola Vlašić, già costante nel rendimento con 11 apparizioni da titolare e 1 rete realizzata. La sua esperienza e capacità di innescare i compagni con passaggi chiave sono vitali per il centrocampo granata.

Occhi puntati anche su Cyril Ngonge, altro terminale offensivo del Torino, che con 1 gol e 1 assist in stagione, cercherà di accompagnare i suoi verso un risultato positivo, sfruttando al meglio i suoi duelli aerei e la sua abilità nel dribbling, già mostrata con successo in più occasioni.