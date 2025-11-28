Lecce e Torino si preparano a scontrarsi sul glorioso prato del Stadio Via del Mare, domenica 30 novembre alle ore 12:30. La partita, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26, si preannuncia ricca di spunti tattici e tecnica sopraffina. Nonostante l'inverno incipiente, l'attesa è già calda in Salento, dove i giallorossi cercheranno di sfruttare il calore casalingo per arginare la marcia dei granata, ad oggi leggermente favoriti sulla carta.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

Di Francesco, alla guida dei salentini, sembra orientato a schierare i suoi con un 4-3-3 aggressivo: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil.

Sarà infatti Stulic a tentare di pungere al centro dell’attacco, sempre in caccia del suo primo gol in Serie A.

Torino deve sopperire all'assenza dell'infortunato Simeone ma recupera Adams, pronto a tornare titolare dopo i problemi fisici. Baroni schiererà i suoi con un dinamico 3-5-2: Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Ngonge.

Italy Flag
Serie A
Giornata 13
28/11/2025 20:45
Como
VS
Sassuolo
29/11/2025 15:00
Genoa
VS
Verona
29/11/2025 15:00
Parma
VS
Udinese
29/11/2025 18:00
Juventus
VS
Cagliari
29/11/2025 20:45
Milan
VS
Lazio
30/11/2025 12:30
Lecce
VS
Torino
30/11/2025 15:00
Pisa
VS
Inter
30/11/2025 18:00
Atalanta
VS
Fiorentina
30/11/2025 20:45
Roma
VS
Napoli
01/12/2025 20:45
Bologna
VS
Cremonese

Quote di Lecce-Torino: granata leggermente favoriti

L'orientamento generale tra i bookmaker tende a favorire il Torino.

William Hill offre la vittoria degli ospiti a 2.60, mentre il successo del Lecce e il pareggio sono entrambi quotati a 2.90. Simili valutazioni da Bet365, che quota i granata a 2.70, il pari a 2.88 e i padroni di casa a 3.00. Resta comunque tutto aperto in una sfida che spesso riserva sorprese.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Roma
12
9
0
3
15 / 6
9
27
W
W
L
W
W
2
Milan
12
7
4
1
18 / 9
9
25
W
D
W
D
D
3
Napoli
12
8
1
3
19 / 11
8
25
W
L
D
W
W
4
Inter
12
8
0
4
26 / 13
13
24
L
W
W
W
L
5
Bologna
12
7
3
2
21 / 8
13
24
W
W
W
D
D
6
Como
12
5
6
1
17 / 7
10
21
W
D
D
W
D
7
Juventus
12
5
5
2
15 / 11
4
20
D
D
W
W
L
8
Lazio
12
5
3
4
15 / 9
6
18
W
L
W
D
W
9
Sassuolo
12
5
2
5
16 / 14
2
17
D
W
L
W
L
10
Udinese
12
4
3
5
12 / 20
-8
15
L
L
W
L
W
11
Cremonese
12
3
5
4
13 / 16
-3
14
L
L
L
W
D
12
Torino
12
3
5
4
11 / 21
-10
14
L
D
D
D
W
13
Atalanta
12
2
7
3
14 / 14
0
13
L
L
L
D
D
14
Cagliari
12
2
5
5
12 / 17
-5
11
D
D
L
L
D
15
Parma
12
2
5
5
9 / 15
-6
11
W
D
L
L
D
16
Pisa
12
1
7
4
10 / 16
-6
10
D
W
D
D
D
17
Lecce
12
2
4
6
8 / 16
-8
10
L
D
W
L
L
18
Genoa
12
1
5
6
11 / 19
-8
8
D
D
W
L
L
19
Fiorentina
12
0
6
6
10 / 19
-9
6
D
D
L
L
D
20
Verona
12
0
6
6
7 / 18
-11
6
L
D
L
L
D

Le prestazioni dei giocatori chiave: potenziale in campo

Riccardo Sottil, attaccante giallorosso, sta cercando di trovare continuità.

In questa stagione con il Lecce, ha totalizzato 7 presenze e segnato 1 gol, oltre a fornire 1 assist. È noto per la sua capacità di creare occasioni grazie alla sua velocità e dribbling, peculiarità che lo rendono un incubo per le difese avversarie.

Per i granata, sarà fondamentale la prestazione di Nikola Vlašić, già costante nel rendimento con 11 apparizioni da titolare e 1 rete realizzata. La sua esperienza e capacità di innescare i compagni con passaggi chiave sono vitali per il centrocampo granata.

Occhi puntati anche su Cyril Ngonge, altro terminale offensivo del Torino, che con 1 gol e 1 assist in stagione, cercherà di accompagnare i suoi verso un risultato positivo, sfruttando al meglio i suoi duelli aerei e la sua abilità nel dribbling, già mostrata con successo in più occasioni.
