La dirigenza della Juventus lavora con largo anticipo sul mercato invernale, pronta a fornire a Luciano Spalletti il rinforzo ideale per il centrocampo. Dopo i primi giorni alla guida dei bianconeri, l’allenatore toscano ha individuato nel reparto centrale la zona dove servono equilibrio, carattere e qualità nel palleggio. L’obiettivo è evidente, quello di trovare un regista che dia ordine alla manovra e personalità alla squadra.

Juventus e la ricerca del suo nuovo faro tattico

Alla Continassa si respira aria di programmazione. Spalletti, subentrato in corsa con il compito di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano, ha già messo in chiaro il suo pensiero tecnico.

La squadra ha bisogno di un uomo d’esperienza davanti alla difesa, capace di guidare i compagni e di gestire i ritmi della partita.

Il tecnico toscano ha sempre costruito i suoi successi partendo dal cuore del campo. Dai tempi di David Pizarro a Roma fino a Lobotka nel Napoli campione d’Italia, Spalletti ha sempre avuto un interprete preciso per dare geometria al suo calcio fluido e ragionato. Alla Juventus, il primo passo è stato confermare Manuel Locatelli, ma l’idea è quella di spostarlo più avanti nel campo per sfruttarne meglio l’inserimento e la conclusione.

Per questo il nome cerchiato in rosso è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente protagonista al Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Hojbjerg, leader e cervello del centrocampo

Classe 1995, nato a Copenaghen, Hojbjerg è uno dei centrocampisti più affidabili del panorama europeo. Cresciuto calcisticamente nel Bayern Monaco, ha poi maturato esperienza in Premier League con Southampton e Tottenham, dove ha indossato con continuità la fascia da vice-capitano. Oggi, sotto la guida di De Zerbi al Marsiglia, è tornato al centro del progetto tecnico e sta mostrando grande continuità di rendimento.

Con oltre 70 presenze in Nazionale danese e una carriera costellata di stagioni ad alto livello, Hojbjerg incarna il profilo che Spalletti desidera: giocatore di personalità, con forte senso tattico e notevole intelligenza calcistica. Non è un regista classico, ma un equilibratore capace di impostare e di recuperare palloni con grande lucidità.

La Juventus lo considera un acquisto funzionale, in grado di dare immediatamente solidità al centrocampo. Il suo contratto con il club francese non è un ostacolo insormontabile e la formula del prestito con diritto di riscatto piace molto alla dirigenza bianconera, che punta a evitare investimenti eccessivi nel breve periodo.

Come giocherebbe Hojbjerg nella Juventus di Spalletti

Nel sistema di Spalletti, Hojbjerg avrebbe un ruolo chiave. Il tecnico toscano lo vedrebbe come regista arretrato nel suo 4-3-3, posizionato davanti alla difesa per dettare i tempi e offrire copertura alla linea arretrata. La sua presenza consentirebbe a Locatelli di spostarsi mezzala, sfruttando meglio le sue qualità offensive e lasciando al danese il compito di gestire le transizioni difensive.

In fase di possesso, Hojbjerg sarebbe il primo costruttore di gioco, con compiti simili a quelli che Spalletti aveva affidato a Lobotka a Napoli. Con i suoi passaggi precisi e la capacità di leggere in anticipo le situazioni, garantirebbe fluidità alla manovra e sicurezza nel palleggio corto. In fase di non possesso, invece, diventerebbe il punto di riferimento per mantenere la squadra compatta e aggressiva.

Il danese, inoltre, ha un’eccellente capacità di comunicazione tattica, elemento fondamentale per guidare il pressing alto voluto da Spalletti. La sua leadership silenziosa, unita a un temperamento sempre equilibrato, lo renderebbe una figura chiave nello spogliatoio bianconero.

Alla Continassa i contatti con l’entourage del giocatore sono già avviati.

La Juventus vuole anticipare la concorrenza, consapevole che il profilo del danese piace anche ad altri club europei. La strategia è chiara: tentare l’affondo già a inizio gennaio per permettere a Spalletti di inserirlo gradualmente nei meccanismi di gioco.

Il tecnico avrebbe così l’occasione di lavorare con Hojbjerg durante la seconda parte di stagione, testandolo accanto ai vari McKennie, Miretti e Thuram, in modo da capire le combinazioni migliori per l’assetto del centrocampo.

L’arrivo di Hojbjerg rappresenterebbe un passo importante nel progetto di crescita della Juventus. Il danese porterebbe non solo esperienza, ma anche una mentalità europea che il club vuole ritrovare per tornare protagonista in Champions League.

Spalletti, noto per il suo approccio metodico e per la cura dei dettagli, considera fondamentale avere un centrocampista capace di interpretare la fase di costruzione con precisione e disciplina. Con Hojbjerg al centro del progetto, la Juventus potrebbe finalmente ritrovare quella identità di gioco che negli ultimi anni è mancata, con un equilibrio tra intensità e controllo.

Il futuro della Juventus passerà anche da questa scelta. Puntare su Hojbjerg significherebbe affidarsi a un giocatore maturo, esperto e abituato alla pressione. Un acquisto che non farebbe solo comodo al presente, ma che getterebbe le basi per un centrocampo solido e moderno, pronto a sostenere le ambizioni di una squadra che vuole tornare a vincere e a dominare con personalità, ordine e carisma.