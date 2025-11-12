La Juventus guarda già con decisione al mercato di gennaio, consapevole che servirà intervenire per rinforzare una rosa che, dopo un autunno altalenante, ha bisogno di nuova linfa. Secondo quanto riportato da Paolo Paganini su X, la priorità del club bianconero è chiara: “La Juventus a gennaio prenderà un centrocampista, questo è chiaro. Spalletti vuole Lobotka”.

Il giornalista ha posto l’accento proprio sulla volontà di Luciano Spalletti, che considera Stanislav Lobotka il profilo ideale per dare equilibrio e qualità alla mediana juventina. Il centrocampista slovacco, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del Napoli, è stato uno dei pilastri del gioco di Spalletti durante la sua esperienza in azzurro.

Non sorprende che l’attuale allenatore bianconero voglia tornare a lavorare con lui per dare maggiore solidità e controllo al reparto centrale.

Le parole di Paganini

Paganini, tuttavia, ha sottolineato che la trattativa non sarebbe affatto semplice. Il Napoli non ha intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi più affidabili, ma il futuro di Lobotka resta aperto anche a causa delle dichiarazioni del suo agente. “Il messaggio del suo procuratore (con retromarcia di facciata) è più che un indizio”, ha ricordato Paganini, riferendosi a un’intervista rilasciata circa un mese fa ma resa pubblica solo in queste ore, in cui l’agente del giocatore non ha escluso un possibile addio al club partenopeo.

Un segnale che potrebbe far pensare a una nuova finestra di opportunità per la Juventus, soprattutto considerando che Spalletti, per il suo sistema di gioco, necessita di un regista basso affidabile e abile nel palleggio. Lobotka rappresenterebbe il profilo ideale: conosce già le richieste del tecnico e garantirebbe quella rapidità di circolazione e lettura delle situazioni che alla Juventus è mancata in diversi momenti della stagione.

Ma il tema del mercato non riguarda solo gli acquisti. Paganini ha anche fatto il punto sulla situazione contrattuale di Kenan Yildiz, giovane talento su cui la società bianconera punta molto ma con cui non sarebbe ancora arrivato l’accordo per il rinnovo. “Occhio a Yildiz, lo dissi tempo fa: c’è il rischio di un altro caso Vlahović”, ha avvertito il giornalista, richiamando alla memoria la complessa trattativa che in passato aveva coinvolto proprio l’attaccante serbo prima del suo prolungamento.

Yildiz e Vlahović in nazionale

In questi giorni, sia Yildiz che Vlahović si trovano impegnati con le rispettive nazionali e faranno ritorno a Torino solo la prossima settimana. Secondo quanto riportato, Vlahović sarà uno dei primi a rientrare: il suo arrivo alla Continassa è previsto per martedì 18 novembre, mentre Yildiz tornerà soltanto a ridosso della sfida contro la Fiorentina, intorno al 20 novembre.

Nel frattempo Spalletti potrà concentrarsi sul lavoro con i giocatori rimasti a Torino. In particolare, proseguirà la preparazione con difensori e centrocampisti, dato che quasi tutti sono rimasti a disposizione, fatta eccezione per Cambiaso e Locatelli, anch’essi convocati in nazionale.

L’obiettivo dell’allenatore di Certaldo è chiaro: tenere alta la concentrazione, migliorare l’intensità e preparare la squadra per un mese di dicembre che sarà decisivo in vista della seconda parte di stagione. Con gennaio alle porte, il mercato si preannuncia bollente e il nome di Lobotka potrebbe diventare presto il tema principale in casa Juventus.