Il calciomercato è pronto a prendere il via a gennaio e questa sessione di trasferimenti potrebbe portare diverse novità nella rosa del Crotone. Le difficoltà economiche vissute dal club calabrese spingeranno diversi calciatori al cambio di maglia. L'attaccante Jacopo Murano sarebbe il sogno del Picerno, fanalino di cora del Girone C di Serie C. Il centrocampista Andrea Gallo sarebbe diventato un obiettivo del Catania. In uscita dal club rossoblù potrebbero esserci anche il difensore Riccardo Cargnelutti, i centrocampisti Riccardo Stronati e Federico Ricci, oltre al capitano e attaccante Guido Gomez.

Murano e Gallo: c'è l'interesse di Picerno e Catania

Dopo poco più di una stagione l'attaccante Jacopo Murano potrebbe lasciare la Calabria. Il calciatore, arrivato dal Foggia, potrebbe lasciare i rossoblù per giocare ancora nel Girone C ma con la maglia del Picerno. Sarebbe un ritorno al passato per la punta che con la Leonessa ha segnato nel torneo 2023-2024 un totale di 20 gol. Si tratta di un'operazione difficile ma non impossibile, come riportato da IlCalcioCalabrese.it.

In uscita potrebbe esserci anche il centrocampista Andrea Gallo, passato da titolare a riserva in questa stagione, per il quale si potrebbe fare avanti il Catania, capolista del girone meridionale di Lega Pro.

Crotone, le altre possibili cessioni

Nelle prossime settimane novità potrebbero arrivare anche in merito al futuro di altri elementi della rosa del Crotone. Riccardo Stronati e Federico Ricci potrebbero ad esempio essere ceduti a titolo definitivo ad altri club di Serie C.

Situazione simile anche per il centrale difensivo Riccardo Cargnelutti che potrebbe finire alla Salernitana. Anche l'attaccante e capitano degli squali Guido Gomez potrebbe lasciare la Calabria: per lui ci sarebbe un interessamento dell'Arezzo.

A questi elementi potrebbe anche accodarsi qualche calciatore poco utilizzato o qualche altro "pezzo pregiato" della squadra in caso di un'offerta allettante.

Longo rimane fedele alla causa rossoblù

Chi non intende abbandonare la nave nel momento di difficoltà è il tecnico Emilio Longo. Come detto nell'ultima conferenza stampa, l'allenatore punta a concludere la stagione per rimanere ogni altro discorso alla prossima estate.

"In un momento come questo è fondamentale restare compatti e remare tutti nella stessa direzione. Sono convinto che, anche con le risorse che il presidente metterà a disposizione, si possa dare vita a un progetto valido", ha affermato il tecnico.

Prima di proseguire: "Ho garantito il mio pieno impegno per concludere al meglio questa stagione. Siamo parte di una realtà con una storia importante: società, presidenza e tifosi meritano rispetto e dedizione. Tocca a noi, squadra e staff, continuare a lottare con determinazione. Il mercato sarà lungo, ma con idee chiare e scelte mirate possiamo costruire qualcosa di significativo".