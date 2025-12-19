Il Crotone potrebbe cambiare pelle già nel mese di gennaio. La società innanzitutto proverà a fare cassa, portando poi in Calabria qualche giovane elemento o qualche scommessa da lanciare. Un profilo che potrebbe interessare il Crotone è quello del centrocampista Racine Ba, seguito anche dal Cosenza. In uscita per gli squali potrebbe esserci il centrale difensivo Riccardo Cargnelutti, seguito dalla Salernitana.

Crotone, linea giovane per abbattere i costi e mantenere i conti in ordine

Racine Ba potrebbe dire addio al Siracusa nella prossima finestra di mercato.

Il centrocampista, infatti, ha suscitato l’interesse concreto di Cosenza e Crotone, entrambe le squadre sono pronte a valutare la possibilità di inserirlo in rosa. Il profilo del giocatore è stato sotto osservazione nelle ultime settimane: il Siracusa dovrà decidere se cedere Ba o trattenerlo per il prosieguo della stagione.

Cargnelutti, interesserebbe alla Salernitana

In uscita dalla squadra rossoblu a gennaio ci sarebbe invece il difensore Riccardo Cargnelutti. Dopo due stagioni a Crotone, il centrale sembra uno dei candidati a lasciare la squadra.

Alcune gare al di sotto delle aspettative e soprattutto la necessità di snellire il monte ingaggi potrebbero spingere il calciatore verso altre società.

Tra i club interessati, secondo quanto riportato da IlCalcioCalabrese.it ci sarebbe la Salernitana, squadra che punta al ritorno immediato in cadetteria.

Vrenna da il via al ridimensionamento

Nella mattinata del 19 dicembre il presidente del Crotone Gianni Vrenna è tornato a parlare in conferenza stampa, andando ad evidenziare i problemi vissuti dalla società in questo periodo.

Costi elevati, entrate quasi assenti e risultati che tardano ad arrivare (ossia il ritorno in Serie B) porteranno la società a rivedere al ribasso i costi, provando a fare calcio senza spese folli.

"La retrocessione dalla Serie B ci ha distrutto - ha dichiarato il presidente -, le aspettative sono sempre le stesse, un torneo dignitoso.

Sono qui per metterci la faccia, vogliamo salvare la storia del Crotone Calcio. Mollare? L'amarezza c'è, sono successi tutta una serie di eventi che mettono in difficoltà il gruppo ed è preferibile salvare i posti di lavoro. Longo? Avevamo fatto una progettualità, ora si ridimensiona. Se vorrà sedersi per parlarne noi siamo disponibili. Non ho mai visto un tecnico che si mette a disposizione come ha fatto lui, è aziendalista, lui non ha mai chiesto nulla".