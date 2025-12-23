La Juventus sta già guardando con grande attenzione al mercato di gennaio, con l’obiettivo di intervenire in modo mirato per rinforzare la rosa e correggere alcune lacune emerse nella prima parte di stagione. La dirigenza bianconera, infatti, sarebbe intenzionata a valutare diversi profili, seguendo una linea chiara e ben definita in vista della sessione invernale. A fare il punto sulle strategie del club è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Nel suo intervento, ha spiegato: “Due ruoli su cui la Juventus vuole intervenire, due posizioni.

Il primo è il terzino destro perché Joao Mario effettivamente non convince, quindi grandi dubbi, grandi incertezze sul futuro di Joao Mario e la Juve sta valutando terzini destri. Occhio anche al possibile arrivo di un esterno alto, un vice Kenan Yildiz”.

Si cerca anche un terzino

Parole che confermano come il club stia riflettendo attentamente sul futuro della corsia destra difensiva, dove le prestazioni dell’attuale interprete non avrebbero pienamente soddisfatto le aspettative. Oltre alla questione legata al terzino destro, Moretto ha posto l’accento anche sulla necessità di rinforzare il reparto offensivo sugli esterni. In particolare, l’idea sarebbe quella di individuare un giocatore in grado di alternarsi con Kenan Yildiz, uno dei giovani più brillanti della rosa bianconera.

Su questo aspetto, il giornalista ha chiarito ulteriormente il pensiero della società: “Perché la Juventus comunque vorrebbe far rifiatare Yildiz, vorrebbe trovare un profilo di quel tipo lì. Vedremo poi dopo come si svilupperà il mercato, ma sicuramente la Juventus vuole operare a gennaio e ha le idee chiare, quindi insomma questo è un po’ il quadro”.

Al lavoro per il rinnovo di Yildiz

Negli ultimi mesi, inoltre, si è parlato con insistenza anche del futuro contrattuale di Kenan Yildiz. La Juventus, consapevole del valore del giocatore e del suo potenziale di crescita, starebbe lavorando per blindarlo con un rinnovo. Anche su questo tema è intervenuto Moretto, facendo chiarezza sulla situazione attuale: “A proposito dI Yildiz, ne abbiamo già parlato varie volte, ha un contratto comunque ancora abbastanza lungo, non è in scadenza Yildiz, ma sicuramente la Juventus vuole provare a rinnovarlo entro questa stagione e quindi insomma i contatti stanno proseguendo, i contatti vanno avanti, c’è ottimismo da parte della Juventus del board di arrivare ad un accordo. Poi è chiaro, bisogna trovare fondamentalmente un’intesa sui numeri, ma da quanto mi risulta c’è una base, una volontà da parte di entrambe le parti di arrivare poi ad una ad una possibile intesa”.