Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando del tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha detto: "È l'unico a livello altissimo a spiegare il calcio per come è.

In conferenza ha chiarito come la squadra non fosse ancora ad un certo livello, di come qualcuno non fosse in forma o addirittura di come lui stesso si annoi a vedere una squadra in difesa. Questo è un modo per appagare i tifosi, dato che anche questi ultimi negli hanno provato gli stessi sentimenti".

De Paola ha espresso una valutazione articolata sull’evoluzione del calcio contemporaneo, sottolineando come una squadra che si limiti esclusivamente a una fase difensiva rinunciataria difficilmente possa ambire a traguardi di alto livello. Secondo De Paola, nel calcio moderno risultano imprescindibili qualità quali l’iniziativa individuale, la capacità di superare l’avversario nell’uno contro uno e una proposta offensiva strutturata e continua.

In questo contesto, il giornalista ha riconosciuto a Luciano Spalletti il merito di aver illustrato tali concetti con chiarezza e misura, riuscendo a soddisfare l’interesse e la curiosità di una vasta platea di appassionati. De Paola ha inoltre ricordato come, in passato, anche figure di grande rilievo e carisma, come Giorgio Chiellini, abbiano involontariamente rappresentato un freno a un cambiamento più deciso sul piano tattico, favorendo talvolta un’impostazione eccessivamente prudente.

Per quanto riguarda le ambizioni della Juventus, De Paola ha invitato a una lettura equilibrata della classifica, evidenziando come resti ancora un intero girone da disputare e come l’obiettivo del quarto posto sia distante appena un punto.

A suo giudizio, il percorso dei bianconeri potrebbe essere caratterizzato da ulteriori oscillazioni di rendimento, ma la direzione intrapresa appare ormai definita. Su questa base, ha concluso, esistono presupposti concreti per ottenere risultati significativi sia in ambito europeo sia nel campionato nazionale.

Le parole di Spalletti a cui fa riferimento De Paola

Le parole di De Paola nascono dalle dichiarazioni fatte da Luciano Spalletti in conferenza stampa nel post Juventus-Roma. "Quando ha palla la mia squadra voglio vedere triangolazioni che portino a fare il terzo gol. Non si sta lì ad aspettare che fischi l’arbitro perché abbiamo vinto 2-1. È una mentalità sbagliata che prima o poi paghi in un calcio di livello. Sto proprio male, mi girano", ha detto il tecnico toscano.