La Juventus, questa sera 20 dicembre, sarà in campo all’Allianz Stadium per affrontare la Roma. Luciano Spalletti rispetto alla vittoria ottenuta contro il Bologna farà due cambi di formazione. Il primo, però, è obbligato visto che Teun Koopmeiners è squalificato. Ma la buona notizia per la Juventus è che al posto dell’olandese tornerà Gleison Bremer. Il numero 3 bianconero non gioca una partita dal primo minuto dal 27 settembre, ma adesso è pronto a tornare al centro della retroguardia juventina. L’altra novità di formazione per il match contro la Roma ritarderà l’attacco dove Loïs Openda è favorito su Jonathan David.

Si va avanti con il 3-4-2-1

Stamani la Juventus si radunerà alla Continassa, per proseguire la preparazione in vista della sfida contro la Roma e Luciano Spalletti punterà ancora sul 3-4-2-1, un modulo che consentirebbe ai bianconeri di avere maggiore solidità difensiva senza rinunciare alla qualità negli ultimi trenta metri. In porta ci sarà nuovamente Di Gregorio. Davanti a lui, la linea difensiva dovrebbe essere composta da tre uomini: Kalulu e Kelly agirebbero ai lati, mentre al centro toccherà a Bremer.

Luciano Spalletti punta su Cambiaso e McKennie per dare vivacità alle fasce. A centrocampo, Locatelli sarà il cervello della squadra, dettando i ritmi e smistando il gioco, mentre Thuram si occuperà di rompere le linee avversarie con forza fisica e corsa continua.

Sulla trequarti ci saranno Conceicao e Yildiz che avranno il compito di essere gli elementi capaci di cambiare ritmo e sorprendere la difesa giallorossa. La loro libertà di movimento permetterà sovrapposizioni, scambi e incursioni tra le linee, aumentando le chance di creare occasioni pericolose. Davanti, Openda agirà come punto di riferimento offensivo principale, pronto a sfruttare ogni spazio e a favorire le azioni dei compagni grazie alla sua rapidità e capacità di attaccare la profondità.

L’obiettivo della Juventus è chiaro: mantenere equilibrio tra difesa e attacco, passando rapidamente dalla fase di possesso a quella di finalizzazione. Spalletti valuta attentamente questo mix di giocatori dinamici e tecnici, cercando la formazione che possa rendere la squadra pronta ad affrontare la Roma con concretezza e pericolosità.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Openda

Si rivede Milik

Per la gara contro la Roma, la Juventus ritroverà Arek Milik. Il polacco sarà convocato dopo più di 574 gironi di assenza. Ad annunciare che Milik rientrerà tra i convocati è stato lo stesso Spalletti, in conferenza stampa: “Milik domani (oggi ndr) è convocato. Io l'ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di fare il gioco che ha sempre voluto”.

Il tecnico di Certaldo ha poi sottolineato di voler vedere continuità: “Dobbiamo mantenere le cose nel lungo periodo per fare la differenza". Adesso, la Juventus dovrà dimostrare che la vittoria di Bologna non è stata solo una parentesi. Spalletti, però, crede nel suo gruppo: “Noi dobbiamo fare le cose da Juventus a prescindere con chi giocherai. Mi aspetto di incidere in tutto quello che è giocare una partita in generale”.