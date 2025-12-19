Secondo quanto riferito a TMW Radio dal giornalista Paolo De Paola, la Juventus domani giocherà un match fondamentale per il proprio cammino europeo contro la Roma e dovrà sfruttare il fattore campo per tentare di imporsi sui giallorossi.

De Paola: 'I bianconeri giocano in casa con la Roma, non possono sbagliare'

Juventus-Roma è ormai alle porte e tanti cronisti o addetti ai lavori stanno dicendo la loro opinione in merito al big match che si disputerà sabato sera all'Allianz Stadium. Fra questi emerge Paolo De Paola, giornalista che a TMW Radio ha detto: "Questa per me è la partita della Juventus, perché se dovesse vincere si riavvicinerebbe fortemente alla zona Champions.

In più i bianconeri giocano in casa e quindi non possono sbagliare. I giallorossi invece pur con una sconfitta rimarrebbero al quarto posto e non verrebbero scalfiti troppo".

De Paola ha poi espresso una posizione critica rispetto al dibattito generatosi attorno alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri nei confronti di Gabriele Oriali nella semifinale di Supercoppa, ritenendo improprio attribuire a quell’episodio una valenza simbolica dei problemi strutturali del calcio italiano. Pur non nascondendo di avere numerose riserve sull’operato del tecnico livornese, De Paola ha giudicato la polemica in questione come forzata e marginale, osservando che, seguendo la stessa logica, si dovrebbe stigmatizzare il comportamento di gran parte degli allenatori.

Secondo il giornalista, pur non trattandosi di atteggiamenti esemplari, trasformarli nel fulcro di una battaglia di principio risulta fuorviante e distoglie l’attenzione dalle vere criticità del sistema calcistico nazionale. In questa prospettiva, De Paola ha inoltre sottolineato come il presidente federale Gravina dovrebbe concentrarsi su questioni ben più rilevanti, ricordando come la sua posizione fosse già da tempo oggetto di discussione. A suo giudizio, i problemi del calcio italiano non risiedono certamente in episodi di questo tipo.

Analizzando poi la recente semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, De Paola ha evidenziato come la gara abbia mostrato una netta supremazia di una sola squadra.

In tale contesto, ha interpretato alcuni atteggiamenti di Allegri come un tentativo di mascherare la mancanza di convinzione del Milan, apparso poco fiducioso nelle proprie possibilità di vittoria. Anche le scelte di formazione sono state ritenute discutibili, pur tenendo conto delle numerose assenze: secondo De Paola, elementi come Modric e Fofana avrebbero potuto trovare spazio dal primo minuto.

Nonostante ciò, il giornalista ha concluso ribadendo che il Milan resta una squadra di valore, dotata di qualità tecniche e di risorse sufficienti per ambire alle posizioni di vertice del campionato.

Juventus, un match dal peso specifico importante

Effettivamente quello che attende la Juventus sarà un match determinante.

La Roma, in caso di vittoria, scapperebbe a +7 in classifica e con lo scontro diretto a proprio favore. Un doppio dettaglio che complicherebbe in maniera significativa la corsa al quarto posto che sta facendo la formazione piemontese ormai da quando Spalletti è sbarcato alla Continassa.