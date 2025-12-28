Il nuovo anno porterà novità per la rosa del Crotone. La squadra rossoblù darà vita ad un ridimensionamento, operazione che segue quello già effettuato in estate, per abbattere i costi e non incidere sul bilancio societario e precludere il futuro in Serie C degli squali. Tra i calciatori in partenza c'è il difensore Riccardo Cargnelutti, finito nei radar della Salernitana, squadra che potrebbe effettuare un'offerta nei prossimi giorni. In entrata gli squali valutano il centrocampista Racime Ba del Siracusa ma potrebbero perdere Riccardo Stronati.

Cargnelutti, addio quasi certo

Il primo calciatore che potrebbe lasciare la Calabria è Riccardo Cargnelutti. Il difensore, autore in questa stagione di 18 presenze con 1 gol e 1 assist, è diventato un obiettivo concreto della Salernitana. Il club campano, in lotta per la promozione nel Girone C di Lega Pro, potrebbe aggiungere un tassello puntellando la difesa. Ancora non sarebbe arrivata un'offerta concreta ma il club dalla Salernitana potrebbe muoversi nei prossimi giorni, come riportato da LaCasadiC Riccardo Cargnelutti potrebbe non essere l'unica uscita in difesa: almeno una buona metà dei calciatori potrebbero ben presto finire sul mercato di gennaio.

Crotone, Stronati in uscita

Oltre a Riccardo Cargnelutti anche il centrocampista e attaccante aggiunto Riccardo Stronati potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni.

Non è ancora nota la sua destinazione che, con ogni probabilità, sarà ancora in Serie C. Ad accodarsi a lui potrebbe esserci Jacopo Murano, uno dei calciatori più importanti della rosa degli squali, sul quale avrebbe palesato il suo interessamento il Picerno, squadra in lotta per non retrocedere. Sempre sul fronte degli addii, l'attaccante Mario Perlingieri potrebbe tornare al Benevento per fine prestito.

Crotone, le altre operazioni di gennaio

In entrata il crotone valuta profili giovani o calciatori in cerca di una chance per rimettersi in gioco. L'unico profilo al momento accostato agli squali è quello del centrocampista Racime Ba, in uscita dal Siracusa ma che interessa anche il Cosenza. Il Crotone dovrebbe inoltre valutare anche offerte "irrinunciabili" che potrebbero giungere a gennaio: il pezzo pregiato rimane il capitano e attaccante Guido Gomez, autore di oltre dieci reti stagionali tra campionato e Coppa Italia di Serie C. La rosa sarà quindi rivoluzionata ma non rifondata, provando a rimanere competitivi in un torneo dove i costi vanno a superare a dismisura i ricavi.