Sono giorni di pausa natalizia per il Crotone. La squadra di Emilio Longo tornerà in campo il 5 gennaio nella sfida esterna contro il Benevento. La rosa è però destinata a cambiare pelle. A gennaio i rossoblù potrebbero restituire l'attaccante Mario Perlingieri al Benevento. Il calciatore, potrebbe essere girato dal club Sannita ad un'altra formazione per maturare esperienza e trovare spazio. Tra le fila degli squali potrebbero salutare anche di attaccarsi Guido Gomez e Jacopo Murano, offerte potrebbero arrivare anche per il centrocampista Andrea Gallo, che piace al Catania.

Crotone-Perlingieri, possibile addio a gennaio

Arrivato come ultimo acquisto estivo, l'attaccante Mario Perlingieri ha trovato poco spazio nell'undici titolare di Emilio Longo. Un infortunio subito a metà del girone d'andata ha ridotto ulteriormente il suo impiego. A gennaio il Crotone potrebbe ridimensionare i costi decidendo di mandare a giocare altrove elementi che vantano un ingaggio esoso o che hanno trovato poco spazio in rosa. Uni di questi è Mario Perlingieri, rientrato nell'affare estivo che ha portato Marco Tumminello a Benevento e lui in Calabria. Poche presenze con gli squali, tanta panchina e nessuna prova degna di nota. Nei prossimi giorni il calciatore potrebbe far ritorno per fine prestito ai sanniti prima di essere girato in un'altra formazione.

Gomez e Murano ambiti in Serie C

Entrambi gli attaccanti titolari del Crotone rappresentano pezzi pregiati del mercato di gennaio. Guido Gomez, capitano della squadra, potrebbe interessare l'Arezzo. Jacopo Murano, invece, è il sogno impossibile del Picerno (sua ex squadra) ma sarebbe gradito anche ad altre formazioni di Lega Pro. Il centrocampista Andrea Gallo sarebbe diventato un opzione per il centrocampo del Catania di Domenico Toscano. In entrata il Crotone, insieme al Cosenza, starebbe seguendo il centrocampista del Siracusa. Racine Ba.

Prima le uscita, poi qualche giovane elemento

Con la cessione di alcuni profili, il Crotone potrebbe anche tornare alla linea giovane, che comunque aveva ben figurato lo scorso torneo.

Così come nel 2024-2025, il Crotone potrebbe attingere a giovani in rampa di lancio: lo scorso anno Guerini, Oviszach, Silva erano stati elementi che avevano permesso al gruppo di essere competitivo, nonostante l'inesperienza. Si dovrà scegliere bene per andare a sopperire con la forza delle idee alla mancanza di un budget importante. Si tornerà a fare minutaggio, per reperire qualche risorsa dalla Lega Pro, la squadra non sarà smantellata ma subirà un restyling.