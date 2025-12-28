La Juventus resta vigile sul fronte Davide Frattesi e continua a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione legata al centrocampista dell’Inter. Il nome dell’ex Sassuolo è tornato al centro delle indiscrezioni di mercato e, come spiegato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la posizione del club nerazzurro è piuttosto chiara. L’Inter, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore e sta valutando soltanto soluzioni che prevedano una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con condizioni ben precise.

L’esperto di mercato ha chiarito nel dettaglio la linea dell’Inter: “Quello che volevo aggiungere è chiaramente che l’Inter non vuole svendere Frattesi, sta cercando un titolo definitivo, un trasferimento a titolo definitivo, soprattutto in Italia, poi magari all’estero la questione può cambiare, ma in Italia cerca un titolo definitivo oppure un prestito con diritto che può diventare obbligo. Insomma, un’operazione, come già vi avevo raccontato alla Francisco Conceicao per la Juventus”. Una presa di posizione netta che condiziona inevitabilmente qualsiasi possibile trattativa, soprattutto con un club rivale come la Juventus.

Le parole di Moretto

Nonostante l’interesse concreto proveniente dall’estero, in particolare dalla Turchia, i bianconeri restano la società maggiormente accreditata nella corsa a Frattesi.

Lo stesso Moretto ha confermato come la Juventus sia oggi il club più attento alla situazione del centrocampista: “È vero che Frattesi piace molto molto in Turchia, è vero, ma ad oggi il club maggiormente attento di maggior appeal per Frattesi resta la Juventus. Capiremo, insomma, nelle prossime settimane che tipo di strada si potrà prendere”. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per comprendere se i contatti potranno trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Un punto fermo, però, riguarda le eventuali contropartite tecniche. Nell’ipotesi di un’operazione tra Inter e Juventus, Khéphren Thuram non rientrerà in alcun discorso, visto che il centrocampista francese è considerato incedibile dalla dirigenza bianconera.

La Juventus valuta Frattesi come un possibile rinforzo, ma senza sacrificare elementi ritenuti fondamentali per il progetto tecnico.

Frattesi trova poco spazio

Nel frattempo, il giocatore resta in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La stagione vissuta finora all’Inter non è stata semplice, anche a causa del poco spazio trovato. Frattesi ha collezionato davvero poche presenze con Chivu, un dato che alimenta le riflessioni sul suo ruolo e sulle prospettive future. Moretto ha spiegato le ragioni di questo scarso minutaggio: “Davide Frattesi, che nel corso di questa stagione, insomma, non ha trovato lo spazio che si sarebbe potuto immaginare lui, che si sarebbe immaginata l’Inter, che si sarebbero immaginati i tifosi dell’Inter, perché, insomma, il minutaggio di Frattesi è sicuramente tra i più bassi della rosa.

Ci sono state delle problematiche a livello fisico che hanno condizionato sia la preparazione estiva di Frattesi, sia poi in corso d’opera la prima parte di stagione di Davide Frattesi all’Inter e chiaramente anche in virtù del fatto che questo è l’anno che ci porta dritti al mondiale, insomma Frattesi giustamente sta cercando di capire quale può essere la soluzione migliore per lui perché vorrebbe avere più minutaggio,”. Una situazione che rende il futuro del centrocampista ancora tutto da scrivere.