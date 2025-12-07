Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Meloni ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha criticato la formazione schierata da Luciano Spalletti nel big match perso dalla sua Juventus contro il Napoli per 2-1. La formazione titolare dei bianconeri ha lasciato perplesso anche il giornalista Graziano Campi.

Meloni punta il dito contro Spalletti: 'Contro il Napoli è colpevolmente senza coraggio'

Dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli sul web stanno fioccando giudizi e commenti di media e addetti ai lavori. Tra questi si evidenzia Riccardo Meloni, giornalista sportivo, che punta il dito sul tecnico dei bianconeri: "Spalletti colpevolmente senza coraggio, ma cambiano gli allenatori e il risultato è sempre lo stesso: nei momenti decisivi la squadra si scioglie Quello degli ultimi anni è uno dei gruppi con meno personalità della storia della Juventus.

Uomini forti, destini forti. Uomini deboli...".

Un chiaro riferimento, quello di Meloni, alla formazione iniziale di Spalletti, nella quale il tecnico ha preferito mettere due attaccanti anziché tre e lasciare in panchina sia David che Openda.

Campi: 'Se gli esperimenti che ha fatto Spalletti li avesse fatto Tudor o Motta, oggi leggerei le peggio cose su di loro'

Proprio la scelta fatta da Spalletti di iniziare senza una vera prima punta ha catturato l'attenzione di Graziano Campi, giornalista sportivo che su X ha sottolineato: "Seconda volta, dopo Bodo, che la formazione iniziale mi ha stupito. Entrambe le volte non è andata bene. Avesse fatto questi esperimenti Tudor, Motta o Palladino, avrei letto le cose peggiori sui social.

Partita ancora aperta, ma penso servano correzioni all'undici iniziale".

Campi in un secondo messaggio ha poi ribadito: "Otto punti in cinque partite di campionato per Spalletti. Sei con Cremonese e Cagliari, due con Fiorentina e Torino. Le sconfitte di Roma e Como, insieme al pari del Bologna, mascherano un percorso che non dà segni di miglioramento nel tempo".

Juve, i tifosi rispondono a Campi: 'Spalletti gode da tanto di una stampa buona'

Le parole di Campi hanno a loro volta scatenato la discussione fra i suoi followers: "Del tutto d'accordo sul secondo capoverso, ma Spalletti gode da tanto tempo di buona stampa, se poi non ci porterà in CL (facendo peggio del peggior Allegri e di Tudor) lo giustificheranno ulteriormente" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Le correzioni all'undici iniziale le deve fare la società. Comprando giocatori degni di giocare per questa maglia. E di stare in serie A".