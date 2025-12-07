Nelle scorse ore i giornalisti Paolo Rossi e Mirko Nicolino hanno commentato a modo loro la sconfitta incassata dalla Juventus per 2-1 contro il Napoli nella partita di serie A disputata domenica 7 dicembre.

Paolo Rossi spietato: 'Quella col Napoli è stata una prova di una inferiorità totale'

Il giornalista Paolo Rossi ha commentato sul proprio canale X il risultato maturato fra Napoli e Juventus, big match domenicale terminato per 2-1 in favore dei padroni di casa: "Prova di un'inferiorità totale. Se poi anche Spalletti confonde le poche certezze che abbiamo il risultato non può che essere questo.

Anche quest'anno inizia dell'inverno l'obiettivo massimo del quarto posto (speravo e credevo di più)".

Un commento amaro, quello di Rossi, che ha catturato l'attenzione di alcuni dei suoi follower sui social: "È andata ancora bene, potevamo prenderne molti di più. Detto questo è evidente che Zhegrova non può più giocare solo 10 minuti a partita, Spalletti deve svegliarsi. No comment sulla scelta di giocare il primo tempo senza centravanti", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Spalletti è l'unico artefice di questa sconfitta. Spero che Comolli dorma meglio in queste notti. Un allenatore che chiede coraggio e non ne ha non è da Juve. Almeno Tudor era scarso ma un po' più di coraggio ce l'aveva...

Torni dalle sue papere". Infine un terzo tifoso scrive: "Con quali giocatori? Siamo imbarazzanti. Se togli Bremer e Yildiz, siamo una squadra da parte destra della classifica. Spalletti imbarazzante, ma qui siamo senza squadra da anni".

Nicolino: 'Corsa Champions sempre in salita per i bianconeri, che continuano ad essere una squadra senza equilibrio'

Anche il giornalista Mirko Nicolino ha scritto la sua su X in merito alla gara del Maradona: "Prima sconfitta per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina. I bianconeri crescono nel secondo tempo, pareggiano con Yildiz ma poi commettono un'altra sciocchezza difensiva e vengono puniti da una squadra tecnicamente superiore (nessuna sconfitta in casa nel 2025).

Corsa Champions sempre in salita per i bianconeri, che continuano a essere una squadra senza equilibrio e in balìa delle partite. Cambiano gli allenatori, ma la musica è sempre la stessa".

Anche le parole di Nicolino hanno acceso il dibattito sui social: "Corsa Champions sempre in salita per i bianconeri, che continuano ad essere una squadra senza equilibrio olino hanno acceso la discussione: "La musica è sempre la stessa perché i giocatori sono gli stessi. Questo non toglie che Spalletti sia un grande allenatore e che stia facendo il possibile con quello che ha", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La squadra è mediocre di suo se poi ci si mette anche Spalletti con formazione iniziale troppo difensivista e cambi discutibili la frittata è fatta".