Nella giornata di oggi Andrea Agnelli compie 50 anni. Una ricorrenza che la Juventus ha deciso di festeggiare, dedicando un post all'ex presidente bianconero sul proprio account X ufficiale. Un messaggio che, come di consueto, ha movimentato l'enorme fan base che segue la Vecchia Signora sul web, scatenando un vero e proprio fiume di affetto riversato da parte dei tifosi nei confronti di uno dei personaggi più vincenti che sono passati per la Continassa.

Juventus, i tifosi ad Agnelli: 'Sentiamo la mancanza di una vera guida'

Proprio per il palmares che può vantare Andrea Agnelli e per quell'affezione sempre mostrata nei confronti della Juventus e delle sorti del club bianconero, tantissimi tifosi sono ancora molto legati alla figura dell'ex presidente.

Ecco perché il web si sta riempiendo di messaggi di stima nei suoi confronti: "Il tuo grande amore per la Juventus ti ha portato a commettere qualche errore, ma se abbiamo dominato in Italia, tenuto testa alle big d'Europa, scelti da un giocatore di livello mondiale, lo dobbiamo anche al tuo lavoro, e oggi sentiamo la mancanza di una vera guida. Auguri Pres" scrive un utente su X. Un altro aggiunge: Buon Compleanno al mio unico ed immenso Presidente Andrea Agnelli al quale voglio e vorrò sempre un mondo di bene. Presidente, scusa, quando torni?". Un terzo poi aggiunge: "Andrea Agnelli unico e solo Presidente. Liberaci da questa accozzaglia di incompetenti. Fai come Ulisse con i Proci ...".

Juve, non tutti i tifosi rivorrebbero Agnelli: 'Lontano sempre da Torino'

Come di norma sui social, tra i messaggi di stima nei confronti di Agnelli se ne possono scorgere anche alcuni che vanno controcorrente rispetto alla massa. "Cento di questi giorni, lontano da Torino" scrive un utente su X. Un altro raddoppia: "Auguri interista di titanio, lontano per sempre dalla mia Juventus". Infine, un terzo sottolinea: "2 errori: 1) Il non aver sostituito Marotta con uno di pari livello (la sua cacciata di per sé fu giusta). 2) L'essersi buttato nella Superlega senza godere della protezione di cui godono Real e Barca. Secondo me, senza questi 2 punti staremmo ancora parlando della sua Juve".

Juve, 13 anni e tanti trofei per Agnelli

Durante la presidenza di Andrea Agnelli, iniziata nel 2010 e conclusa nel 2023, la Juventus ha vissuto uno dei periodi più vincenti della sua storia recente. Sotto la sua guida sono arrivati nove Scudetti consecutivi, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane e due finali di Champions League, oltre alla crescita strutturale del club con lo sviluppo dell’Allianz Stadium e del J Village. Un ciclo che ha segnato profondamente il calcio italiano, portando la Juventus a dominare la scena nazionale per oltre un decennio.